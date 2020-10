Attuale concorrente di Tale e Quale Show, Virginio Simonelli ha esordito a Sanremo nel 2006: sapete con artisti ha collaborato?

Della vita privata di Virginio Simonelli, concorrente dell’edizione in corso di Tale e Quale Show, non si sa molto, ma alcuni dati sul suo percorso artistico li abbiamo e vogliamo condividerli con voi. Nato a Fondi (Latina) il 31 gennaio 1985, Virginio ha un fratello più piccolo di 5 anni, Daniele. Appassionato di musica fin da bambino, ha imparato prestissimo a suonare il pianoforte, ma soprattutto a scrivere testi. E’ infatti uno dei cantautori più importanti oggi e tanti sono gli artisti che hanno voluto collaborare con lui e cantare canzoni scritte dall’ex vincitore di Amici nel lontano 2009.

Virginio Simonelli, una carriera costellata di successi e collaborazioni con artisti importanti

Virginio debutta nel 2006 tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Pubblica il suo primo album “Virginio” e 4 anni dopo riesce ad entrare ad Amici di Maria De Filippi, vincendo l’edizione di quell’anno. Ha poi pubblicato due dischi, ‘Finalmente’ (Disco d’Oro e Music Award) nel 2011, e ‘Ovunque’ nel 2012. Con questo lavoro ha avuto l’occasione di collaborare con autori di fama mondiale, come Gary Barlow dei Take That. Da allora, tanti importanti star della musica italiana lo hanno scelto per firmare i testi delle loro canzoni: Laura Pausini infatti ha scelto proprio Simonelli per firmare il brano ‘Limpido’ (che la Pausini canta con Kylie Minogue) e ‘Dove resto solo’, contenute in 20 – The Greatest Hits, l’album ventennale della carriera della cantante. Virginio ha inoltre aperto alcuni dei concerti di Laura nel 2018, come l’evento al Circo Massimo, quello al Forum di Assago e quello all’Arena di Verona. Tra gli autori della canzone E.STA.A.TE, Fantastico (Fai quello che sei) e Il caso è chiuso, canzoni che fanno parte del disco Fatti Sentire/ Hazte Sentir di Laura, vincitrice del Latin Grammy nel 2018 conferito a Laura Pausini, c’è proprio Virginio Simonelli.