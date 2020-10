Alessandra Mussolini, sapete cosa faceva prima di entrare in politica? Il retroscena che non tutti conoscono, ecco cosa c’è da sapere.

Alessandra Mussolini è una delle più grande protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle, ma non solo. Stiamo parlando, infatti, di un personaggio molto amato e allo stesso tempo discusso, viste le sue tante sfaccettature. Nata dal matrimonio tra Romano Mussolini, figlio di Benito Mussolini, e di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, Alessandra è una persona estremamente eclettica, che nel tempo si è dedicata alla politica, ma anche alla tv, tanto da diventare una presenza quasi fissa in molti talk show e programmi di vario genere.

Tutti la conosciamo come un personaggio politico, perché è stata europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo, oltre a essere stata membro del Parlamento Italiano in diversi partiti. Nel frattempo le tante ospitate televisive, ma anche il ruolo di giudice in programmi come ‘La Pupa e il Secchione’, ma soprattutto le tante controversie, alcune sfociate in vere e proprie liti memorabili. La Mussolini, infatti, ha un carattere forte e senza peli sulla lingua, che più volte l’ha portata a scontri anche in tv. Ma sapete cosa faceva Alessandra prima di scegliere di dedicarsi alla carriera politica? Lavorava in tutt’altro ambiente e questo è un retroscena che non tutti conoscono: ecco i dettagli.

Alessandra Mussolini, sapete cosa faceva prima della carriera politica? Ecco tutti i dettagli

Alessandra Mussolini è un personaggio televisivo, oltre che una politica molto conosciuta e apprezzata in Italia. In quanto nipote diretta di Benito Mussolini, la politica è sempre stata nel suo DNA, ma non è certo il suo unico interesse. Sapete, infatti, cosa faceva Alessandra prima di entrare in politica? La sua carriera è iniziata come attrice, proprio come la zia Sophia Loren, sorella di sua madre. Non tutti lo sanno, ma la Mussolini ha esordito a soli 14 anni nel film di Ettore Scola ‘Una giornata particolare’ e poi ha preso parte a diversi film con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano, fino al 1990, quando ha deciso di chiudere questa carriera cinematografica per entrare in politica. Non è tutto però, perché Alessandra ha anche condotto Domenica In insieme a Pippo Baudo nella stagione 1981-82 e ha inciso un Lp con canzoni scritte da Cristiano Malgioglio, sempre nel 1982.

Insomma, la Mussolini è davvero un personaggio poliedrico, che nella sua carriera ha provato un po’ tutto e si è sempre saputa destreggiare alla grande. Cosa pensate di lei, vi piace?