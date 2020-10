Amatissima attrice è incinta: l’annuncio social incanta i fan

Amatissima attrice è incinta: l’annuncio social ha incantato i migliaia di fan che da sempre la seguono.

Sono ormai moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che annunciano lieti eventi sul web, tramite i propri profili instangram. Questa volta a dare la splendida notizia è un’amatissima attrice. Ha incantato con le sue interpretazioni soprattutto le generazioni più giovani. Bellissima e bravissima, la sua carriera può dirsi ricca di successi. Attrice e non solo, ma anche cantante, la sua voce ha fatto innamorare i più giovani, potente e solare. Ricorderemo i suoi numerosi film, come Lizzie Mcguire, A Cindarella story, Nata per vincere e tanti altri ancora. Beh allora avete capito di chi stiamo parlando? Beh della bravissima Hilary Duff. Proprio quest’ultima ha annunciato su instangram di essere incinta: l’annuncio social ha incantato i fan che da sempre la seguono e amano.

Amatissima attrice è incinta: mostra il pancione sul web

Come abbiamo annunciato, è stata una delle attrici che con le sue interpretazioni ha incantato generazioni di giovani, ma non solo. Hilary Duff ha annunciato sul suo profilo instangram di essere incinta, insieme al marito Matthew Koma. La coppia è in attesa del terzo figlio e si mostrano più felici che mai. “Stiamo crescendo! Io più che altro“, ha scritto Hilary in basso al video in cui ha mostrato il suo meraviglioso pancione, appena accennato. Sembra quindi che la famiglia si stia per allargare, l’arrivo di un nuovo figlio ha portato un’immensa gioia in casa.

Ricordiamo l’amatissima attrice nel ruolo di Lizzie Mecguire, uno dei suoi film che ha decisamente appassionato, tanto da aver raggiunto un successo incredibile. Ancora oggi, a distanza di anni, Hilary Duff è spesso ricordata per il ruolo interpretato di Lizzie. Ma non solo, numerose sono le interpretazioni che ha vestito, appassionando i migliaia di fan che da sempre la seguono. La notizia del lieto evento sul suo profilo instangram, come spesso i diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno l’abitudine di annunciare, ha incantato i migliaia di follower.

