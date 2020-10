In questo articolo vi diciamo chi è Carlo Beretta, l’età, il lavoro e la vita privata del nuovo presunto fidanzato di Giulia De Lellis

Carlo Beretta sarebbe il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, famosa influencer ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante. I due sono stati paparazzati insieme, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, però, Damante ha confermato la loro relazione in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Chi è Carlo Beretta?

Carlo Beretta è nato a Brescia ed è l’unico figlio di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta. La sua famiglia, oltre ad essere molto facoltosa, è una delle più famose in Italia. Carlo, infatti, è discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi. Il padre Pietro, invece, è attualmente il vicepresidente della fabbrica. Carlo, dopo aver frequentato la “The British School of Milan – Sir James Henderson”, ha conseguito un baccellierato internazionale per l’ammissione all’università in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey. Tale titolo gli ha consentito di poter accedere alla prestigiosa università Bocconi di Milano, dove si è laureato nel 2019 in economia aziendale e manageriale. Carlo ha deciso di non percorrere la stessa strada della famiglia, decidendo di costruirsi da solo il suo futuro. Il rampollo della famiglia Beretta, dunque, ha scelto di non lavorare nella fabbrica di famiglia e la sua prima esperienza nel mondo del lavoro è stata come stagista presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point. Attualmente, invece, è impiegato, sempre come stagista, presso Bombardier Transportation a Berlino. Il suo lavoro è nel dipartimento delle risorse umane, dove ha il compito di “concentrarsi sulla gestione dei talenti, acquisizione dei talenti e cicli dei talenti dei dipendenti”, come riportato sul suo curriculum.

Visualizza questo post su Instagram My little bundle of joy Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa) in data: 13 Ago 2020 alle ore 11:37 PDT

Nonostante sia abbastanza giovane (22 anni), Carlo Beretta ha una vita privata e soprattutto sentimentale di tutto rispetto. Sono molte, infatti, le ex famose del rampollo della famiglia Beretta. Carlo è salito agli onori della cronaca rosa in seguito alla sua storia d’amore con Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La loro liason durò solo sei mesi, con tanto di rumors su una presunta gravidanza, mai confermata dalla coppia. In seguito, Beretta sarebbe stato legato sentimentalmente a Sara Soldati, anche lei ex concorrente del GF VIP. La loro storia d’amore sarebbe nata proprio poco prima dell’ingresso della Soldati nella casa più spiata d’Italia e sarebbe terminata quando la modella ha varcato la porta rossa. Di recente invece, come già anticipato, è stato paparazzato con Giulia De Lellis, ex fidanzata dell’amico Andrea Damante. I due, però, non hanno ancora confermato la loro relazione amorosa.