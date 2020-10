Coronavirus, sembrerebbe che tra pochissimo inizierà una nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte: come seguire la diretta.

Stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe questa sera, Sabato 24 Ottobre, il premier Giuseppe Conte sia nuovamente in conferenza stampa per parlare agli italiani. Intorno alle 20:30 circa, infatti, il Presidente del Consiglio, in diretta televisiva, annuncerà delle importanti decisioni. In merito a cosa? Beh, la risposta è davvero semplice. In merito all’aumento considerevole dei contagi da Coronavirus. L’ultimo Dpcm, lo sappiamo benissimo, è arrivato qualche giorno fa. Ed adesso, a quanto pare, ne sta per arrivare un altro con ulteriori e nuove misure restrittive. Stando a quanto si apprende da ‘Il messaggero’ e, soprattutto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che il Governo stia valutando non soltanto il coprifuoco nazionale dalle ore 18:00, ma anche altre clamorose novità. A partire, quindi, dalla chiusura delle attività di ristorante la Domenica e i giorni festivi. Fino alla sospensioni di cinema, attività all’aperto e molto altro ancora. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: come e dove sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, dove e come seguire la conferenza stampa di Giuseppe Conte

‘Salvo imprevisti, il premier Giuseppe Conte dovrebbe parlare questa sera attorno alle 20.30 per rendere note le nuove misure di contrasto al Covid-19’, sono proprio queste le parole che si leggono su Adnkronos.it. E che, da come si può chiaramente comprendere, annunciano una nuova conferenza stampa del premier per discutere di queste ulteriori misure restrittive per limitare il contagio da Coronavirus. Ecco, ma dov’è possibile, quindi, seguire la diretta? Stando a quanto ci fa sapere TPI, sembrerebbe che la conferenza stampa potrà essere ascoltata e vista in diretta sui canali del digitali terreste. Ma non è affatto finita qui. A quanto pare, non soltanto, infatti, verrà trasmessa da Sky Tg24 e Rai News 24, ma anche dal profilo social ufficiale del capo del Governo ed, infine, dal canale Youtube di Palazzo Chigi.

Insomma, a quanto pare, sembrerebbe proprio che, a brevissimo, inizierà una nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte.

La conferenza non c’è stata

D’altra parte, Adnkronos ce lo aveva già aveva anticipato. ‘Salvo imprevisti, il premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe parlare questa sera attorno alle 20.30’, si legge sul sito. Ecco. A quanto pare, sembrerebbero esserci stati. Fino a questo momento, infatti, il Premier Conte non è affatto intervenuto in diretta. Quando lo farà? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa!