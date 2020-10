Coronavirus, diffusa la bozza nel nuovo Dpcm utile a ridimensionare i contagi: non soltanto nuovo coprifuoco, ma anche altre novità.

A distanza di qualche giorno dall’arrivo di un nuovo Dpcm, sembrerebbe che, nelle prossime ore, ne arriverà un altro con delle misure ancora più restrittive. La situazione Coronavirus in Italia, lo sappiamo benissimo, peggiora giorno dopo giorno. E, nonostante la pressione per le terapie intensive sia nettamente inferiore rispetto ai mesi trascorsi, il Governo deve prontamente agire per limitare al meglio i danni futuri. È proprio per questo motivo che il Premier Conte starebbe valutando l’ipotesi di nuove regole da adottare utili a ridurre il veloce contagio da Coronavirus. Al momento, sia chiaro, non abbiamo alcuna notizia certa. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe che sia stata diffusa la bozza di questo nuovo Dpcm che oltre a contenere il coprifuoco alle ore 18:00, contiene altre misure restrittive. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, diffusa la bozza del nuovo Dpcm: cosa potrebbe accadere

Proprio qualche istante fa, ‘Il Messaggero’ ha diffuso la bozza del nuovo Dpcm in cui sono contenute le nuove misure restrittive da mettere in pratica per ridurre drasticamente il contagio da Coronavirus. Stando a quanto si apprende e, soprattutto, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il premier Conte non stia valutando soltanto di anticipare il coprifuoco, ma di prendere in considerazione ulteriori regole da rispettare e mettere in pratica per il bene comune. Attualmente, sappiamo benissimo che, in diverse regioni d’Italia, è stato applicato un coprifuoco dalla ore 23:00 alle ore 5:00 del mattino seguente. A quanto pare, invece, il Presidente del Consiglio starebbe pensando di introdurlo a livello nazionale, quindi esteso a ciascuna regione della nostra penisola, e di anticiparlo alle ore 18:00. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si legge sul sito, sembrerebbe che, da Lunedì 26 Ottobre, le attività di ristorazione saranno sospese nei giorni festivi e la Domenica. Quindi: bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie ecc, la Domenica e nei giorni rossi sul calendario dovranno restare chiusi. Inoltre, da come si legge, ‘sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto’. Ed, infine, sono stop anche a tutte le attività legato al mondo delle palestre, delle piscine, ai centri benessere e centri termali.

Insomma, stando a quanto si apprende dalla bozza di questo nuovo Dpcm riportata da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe che queste nuove misure siano davvero super restrittive. Ovviamente, sia chiaro, al momento non si ha alcuna notizia certa. Fino a questo momento, infatti, si tratta di una bozza. E, come tale, può essere modificata in ogni momento. Non ci resta, quindi, che attendere le parole del premier.