Elenoire Casalegno, gravissimo lutto: dolorosa perdita, parole da brividi

Gravissimo lutto per Elenoire Casalegno: l’ex concorrente del GF Vip ha condiviso con i suoi fan la notizia di questa dolorosa perdita.

Un vero e proprio gravissimo lutto quello da cui, pochissime ore fa, Elenoire Casalegno è stata tragicamente colpita. A darne le notizia è stata la diretta interessata. Che, così come è solita fare, ha reso partecipi i suoi sostenitori di questa dolorosissima perdita. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non perde mai occasione di poter interagire i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli scatti che sottolineano alla grande la sua immensa bellezza, ma anche solita far entrare i suoi numerosi sostenitori all’interno della sua vita, delle sue giornate. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, la bellissima Casalegno non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi followers di questo spiacevolissimo episodio. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il suo tanto amato ed affezionato pubblico social non ha affatto perso occasione di poterle dimostrare il proprio affetto. Appena appresa la tragica notizia, infatti, il post Instagram in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi ammiratori. Ma ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Tragico lutto per Elenoire Casalegno: l’ultimo saluto da brividi

Risale a pochissime ore fa, la notizia del gravissimo lutto da cui è stata colpita Elenoire Casalegno. A darne la notizia ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, purtroppo, non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi numerosi sostenitori di questa tragica e spiacevolissima notizia. Cos’è successo esattamente? Purtroppo, come la diretta interessata ha tenuto a raccontare e specificare è venuto a mancare il suo cagnolino Pepe. Un dolore davvero immenso, da come si può intendere. Anche perché, dalle parole che si leggono a corredo di questo emozionante post Instagram, i due hanno vissuto insieme per circa 17 anni. Ed hanno vissuto tantissimi momenti insieme. ‘Era il mio amico. 17 anni vissuti insieme, condividendo case, luoghi, e stati d’animo. Eravamo in simbiosi’, ha scritto Eleonoire Casalegno a corredo di questo commovente post che la ritrae in compagnia del suo piccolo Pepe. Una perdita, quindi, davvero immensa. E, soprattutto, davvero dolorosa. E lo si capisce chiaramente dal fatto che, nel mentre l’ex gieffina scrive queste parole da brividi, ammette di farlo con il viso rigato dalle lacrime. D’altra parte, chi è amante degli animali, può capire perfettamente lo stato d’animo della bellissima Casalegno.

Inutile a dirvi che, appena appresa la notizia, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto stringersi intorno ad Elenoire Casalegno. E dimostrarle tutto il loro affetto per questa dolorosissima perdita. E a loro, uniamo anche le nostre più sentite condoglianze!