Nel corso della dodicesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto un incredibile annuncio a sorpresa: clamoroso colpo di scena.

Ieri sera, Venerdì 23 Ottobre, è andata in onda una nuova ed imperdibile puntata del Grande Fratello vip. Anche per il suo dodicesimo appuntamento in diretta, Alfonso Signorini non ha perso occasione di sorprendere i suoi sostenitori. Tantissimi, come sempre, sono stati gli argomenti trattati su Canale 5. A partire, quindi, dal confronto di Matilde Brandi con Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. Fino ad Elisabetta Gregoraci che, finalmente, esce allo scoperto sul suo stato sentimentale. Insomma, una puntata davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Durante la quale, come sempre, non sono affatto mancati i colpi di scena. Uno di essi è, senza alcun dubbio, un incredibile annuncio a sorpresa che Alfonso Signorini ha fatto nel corso della diretta. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, siamo certi che quando i concorrenti ne verranno a conoscenza, resteranno senza parole. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, annuncio a sorpresa di Signorini: come la prenderanno i gieffini?

Come ogni appuntamento del Grande Fratello Vip, anche nel corso della dodicesima puntata del famoso reality di Canale 5, si è parlato di eliminazione e nomination. Ecco. Assodato che la meno votata tra Dayane Mello, Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci, è stata proprio quest’ultima, l’ex moglie di Flavio Briatore non è affatto uscita dalla casa più spiata d’Italia perché questo ‘girone’ di nomination non era a fase eliminatoria. Tutto nella ‘norma’, insomma. Quello che, però, rappresenta un vero e proprio colpo di scena è l’annuncio che, in vista dei prossimi nominati, Alfonso Signorini ha fatto in diretta. Stando a quanto si apprende dalle parole del padrone di casa, sembrerebbe che il nome del prossimo eliminato non verrà svelato nel corso della diretta di Lunedì 26 Ottobre, bensì in quella del 30 Ottobre. Cosa c’è dietro questa scelta? A quanto pare, sembrerebbe che i gieffini abbiano capito il ‘meccanismo’ delle eliminazioni. E, quindi, per sorprenderli ancora una volta, il GF ha preso questa ‘importante decisione’.

Nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 26 Ottobre, quindi, non ci sarà alcuna eliminazione tra Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria, bensì assisteremo all’ingresso dei nuovi concorrenti. Siete curiosi di sapere chi, tra i sei concorrenti riproposti in alto, dovrà abbandonare la casa? Lo scopriremo nel corso della quattordicesima diretta del GF Vip, quella che andrà in onda Venerdì 30 Ottobre.