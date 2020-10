Nel corso della dodicesima puntata del GF Vip, Maria Teresa Ruta ha raccontato per la prima volta il suo dramma: confessione da brividi.

Insieme a sua figlia Guenda Goria, Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata come concorrente unico con la sua primogenita, la conduttrice televisiva ha saputo ampiamente dimostrare quello che è. Tanto che, qualche settimana dopo il loro ingresso, gli autori del famoso reality hanno deciso di sciogliere la coppia. E di fare continuare i loro percorsi singolarmente. Un percorso che, diciamoci la verità, non sta affatto risultando facile. Soprattutto perché le due donne, come lamentato spesso e volentieri durante le dirette, si sentono ‘trascurare’ dalla parte restante del gruppo. Ma che, però, si sta rivelando davvero emozionante. Le due gieffine, infatti, non hanno affatto nascosto di avere una storia davvero particolare alle spalle. Quello che, però, Maria Teresa Ruta non ha mai raccontato prima è un vero e proprio dramma. Ecco di che cosa parliamo.

Maria Teresa Ruta, il dramma segreto raccontato al GF Vip: le sue parole

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad un racconto davvero da brividi. Dopo aver avuto la possibilità di ascoltare la commovente lettera che il suo compagno Roberto le ha scritto, la conduttrice televisiva ha raccontato il suo dramma segreto. Per la prima volta in assoluto, infatti, l’ex vincitrice di Pechino express ha raccontato di aver tentato in tutti i modi di avere figli con il suo compagno, ma di aver rinunciato per non provocare un dolore ai suoi due figli, Guenda e Gianamedeo. ‘Noi abbiamo organizzato tutto, un’inseminazione artificiale all’estero. Avevamo anche il visto, era tutto organizzato e la clinica era pagata, il giorno prima ho detto a Roberto che non me la sentivo e che non sapevo come i miei figli l’avrebbero presa’, ha detto Maria Teresa Ruta ad Alfonso Signorini tra le lacrime.

‘A loro non l’ho mai detto. L’ho detto adesso a Guenda, ma Gianamedeo non lo sa’, ha detto ancora Maria Teresa Ruta.

