Elisabetta Gregoraci continua a mandare messaggi in codice, ma stavolta verso Pierpaolo Pretelli: cos’è successo al GF VIP

Continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La showgirl calabrese, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, sembrava avesse il cuore libero, ma a quanto pare non è così. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, la Gregoraci si è avvicinata all’ex velino di Striscia la Notizia e tra i due è nato qualcosa che va oltre la semplice amicizia. La Gregoraci, però, non si è mai spinta oltre, e non solo per il figlio Nathan Falco. A quanto pare, infatti, la calabrese ha qualcuno che l’aspetta fuori. Pare si tratti del pilota Stefano Coletti, conosciuto a Montecarlo.

GF VIP, Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice a Pierpaolo

Anche ieri sera, durante la diretta del GF VIP, si è parlato della frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo. La produzione ha addobbato una stanza piena di palloncini a forma di cuore tutta per loro. Se da una parte Pretelli ha confermato di essere fortemente preso dalla showgirl calabrese, dall’altra la donna ha ammesso di pensare a qualcuno fuori dalla casa. La Gregoraci, dunque, ha infranto i sogni dell’ex velino. Dopo la puntata, però, c’è stato l’ennesimo chiarimento tra i due e la showgirl ha mandato dei messaggi in codice al coinquilino. La Gregoraci, infatti, ha iniziato a scrivere sulla mano di Pretelli, eludendo i microfoni e soprattutto le telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Ancora messaggi in codice?😏♥️#GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Ott 2020 alle ore 4:36 PDT

Quale sarà il contenuto del messaggio scritto da Elisabetta Gregoraci sul palmo della pano di Pierpaolo Pretelli? La showgirl calabrese ha coperto bene e di conseguenza non siamo riusciti a cogliere il testo. Siamo sicuri, però, che la Gregoraci non vuole assolutamente rompere la sua storia con l’uomo che la sta aspettando fuori dalla casa. Nessuna speranza dunque per Pretelli.