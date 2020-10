Luca Toni derubato nella sua villa: bruttissimo episodio, ecco com’è andata

Luca Toni è stato derubato ed aggredito da tre malviventi nella sua villa a Modena: bruttissimo episodio per l’ex campione del mondo.

La notizia è arrivata qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Stando a quanto si apprende da ‘La Gazzetta di Modena’, sembrerebbe che Luca Toni sia stato il protagonista di un episodio davvero spiacevolissima. A quanto pare, sembrerebbe che l’ex Campione del Mondo sia stata dapprima aggredito ed, in seguito, derubato da tre malviventi all’interno della sua villa a Modena intorno all’ora di cena. Attimi di vero e proprio panico, da come si può chiaramente intendere. Anche perché, a quanto pare, al momento dell’aggressione dei malviventi, l’ex centravanti della Nazionale Italiana non era affatto da solo, bensì era in compagnia dei suoi bambini. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, lo spavento per il famoso ed apprezzatissimo calciatore deve essere stato davvero enorme. Ma cerchiamo di capire ogni cosa. E, soprattutto, di capire la dinamica dell’accaduto.

Luca Toni aggredito e derubato nella sua villa a Modena: attimi di panico

A diffondere la notizia dell’aggressione a Luca Toni all’interno della sua villa a Modena, è stata proprio ‘La Gazzetta di Modena’ qualche ora fa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex campione del Mondo, Giovedì scorso, si trovava in casa, verso orario di cena, con i suoi bambini. Quando, improvvisamente, sono entrati tre malviventi. Completamente con il viso coperto e con le armi in pugno, i tre, purtroppo, hanno intimato all’ex centravanti della Nazionale Italiana di consegnare loro soldi e valori. A quanto pare, sembrerebbe che i tre malviventi non abbia affatto preso in considerazione la presenza dei bambini, ma che piuttosto si siano concentrati maggiormente su Luca Toni. Ovviamente, l’episodio, com’è giusto che sia, è stato prontamente denunciato ai Carabinieri. Che, immediatamente, si sono messi alla ricerca della banda, grazie anche alle immagini della videosorveglianza della zona.

Un vero e proprio brutto episodio, da come si può chiaramente comprendere, per Luca Toni. Che, a quanto pare, non è assolutamente la prima volta che, purtroppo, è vittima di questi spiacevoli inconvenienti. Stando a quanto si apprende da ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe che l’ex campione del Mondo abbia subito un furto nel lontano 2008.