Marco Bocci e Laura Chiatti, spunta la ‘particolare’ foto di coppia: così non li avete mai visti; ecco come si sono mostrati sui social.

Ammettiamolo: poche coppie sono super belle come quella formata da Marco Bocci e Laura Chiatti. Entrambi di una bellezza fuori dal comune, i due attori sono sposati dal 2014 e dal loro amore sono nati due meravigliosi bambini, Enea e Pablo. Una coppia solida e unita, quella formata da Marco e Laura, che molto spesso si mostrano insieme anche sui social. Ed è proprio su Instagram che, poco fa, è apparsa una foto che non è passata inosservata. Uno scatto postato da Bocci, in cui è in compagnia proprio della sua amata moglie. La coppia, però, si mostra in una versione del tutto inedita. Così non li avevamo mai visti! Diamo un’occhiata.

Marco Bocci e Laura Chiatti, spunta la ‘particolare’ foto di coppia: come si sono mostrati su Instagram

Marco Bocci e Laura Chiatti formano una delle coppie più amate di sempre. E forse non tutti sanno che i due attori sono molto seguiti anche sui social, in particolare Instagram, il social network più utilizzato del momento. Ebbene, è proprio sul profilo ufficiale di Marco Bocci che è apparso uno scatto davvero particolare. Sicuramente inedito! Così non li abbiamo mai visti! Guardate con i vostri occhi:

Visualizza questo post su Instagram Stasera è così…. 😱😱👍👍👍 @laurachiatti82 Un post condiviso da @ marcoboccireal in data: 24 Ott 2020 alle ore 12:24 PDT

Eh si, Marco e Laura in versione ‘criminali’ non li avevamo proprio mai visti! La foto ha scatenato l’ilarità dei followers, ma anche i complimenti! Tra i commenti, infatti, sono in tanti quelli che non hanno potuto non affermare che i due attori sono bellissimi anche con questo particolare ‘look’ Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto al post:

Insomma, anche in versione rapinatori, Marco Bocci e Laura Chiatti incantano i fan. E voi, cosa aspettate a seguirli? I loro profili social sono ricchi di contenuti super interessanti!