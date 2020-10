Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha annunciato una clamorosa decisione: è la prima volta che accade.

Questa nuova edizione di Uomini e Donne si è dimostrata, sin dal primo momento, davvero la più formidabile di tutte le altre precedenti. Non soltanto perché, come avete potuto ampiamente constatare in questi diversi mesi di messa in onda, stiamo assistendo ad una vera e propria fusione tra Trono Classico e Trono Over, ma anche per una serie di novità che sono state annunciate ‘in intinere’. L’ultima, ad esempio, è stata svelata da Maria De Filippi nel corso dell’ultima registrazione. Stando a quanto ci fa sapere da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la padrona di casa abbia preso un’importante e drastica decisione proprio per il famoso programma di Canale 5. Ovviamente, sia chiaro, non è assolutamente successo nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia preso una decisione davvero inevitabile. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la drastica decisione di Maria De Filippi: incredibile

Una drastica decisione quella che, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di prendere. Ed, ovviamente, comunicare al suo pubblico in studio e, quando sarà, a quello in casa. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la padrona di casa del famoso dating show di Canale 5 abbia deciso di adattarsi all’aumento considerevole dei contagi da Coronavirus. E di vietare letteralmente ai suoi tronisti di baciare coloro che li corteggiano. Una clamorosa decisione, da come si può comprendere. E che, soprattutto, non era mai accaduto prima d’ora. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, non soltanto Davide Donadei, il tronista pugliese, ha baciato la sua corteggiatrice Beatrice Buonocore, ma anche Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis sembrerebbe che abbiano aperto il proprio cuore. Eppure, stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe che tutto questo, dalle prossime puntate, non potrà mai più essere messo in pratica. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la padrona di casa stessa. Che, nel corso dell’ultima registrazione, ha voluto annunciare questa clamorosa novità in arrivo.

Quindi, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra i giovani del Trono Classico non sia possibile più baciarsi e, presumibilmente, abbracciarsi. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la decisione clamorosa di Maria De Filippi è un forte e chiaro messaggio. Per voi è stata una scelta giusta?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui