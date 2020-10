Amici, ex finalista è pronto a convolare a nozze: la proposta di matrimonio

Ex finalista del talent show Amici è pronto per convolare a nozze: la splendida proposta di matrimonio pubbliata sui social network

Amici è un talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dal 22 settembre 2001. Con venti edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. Nel corso degli anni il programma ha sfornato tantissimi talenti. Da Marco Carta ad Alessandra Amoroso, da Moreno ai The Kolors, da Sergio Sylvestre a Irama, fino a Alberto Urso e Gaia Gozzi. Molti tra questi oggi si trovano ai primi posti nelle classifiche italiane.

Amici, ex finalista convola a nozze: la proposta

Mattia Bellegrandi, in arte Briga, ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici, giungendo tra i finalisti. Il rapper fu uno dei protagonisti di quella edizione, classificandosi al secondo posto e sfiorando per un soffio la vittoria. Briga fu anche uno dei concorrenti più discussi e durante l’edizione strinse anche un bel rapporto con Emma Marrone, sua coach. Una volta uscito dal talent show, ha partecipato al Summer Festival, classificandosi anche in quel caso al secondo posto dietro Alvaro Soler. Nel 2019, invece, ha presto parte al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo con il brano Un po’ come la vita, arrivando al ventunesimo posto.

A distanza di circa cinque anni dalla sua partecipazione ad Amici, l’ex finalista è pronto per convolare a nozze. Il cantante ha pubblicato sui social la splendida proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Briga è legato sentimentalmente ad Arianna Montefiori, che presto diventerà sua moglie. Solo qualche giorno fa, la coppia aveva festeggiato il proprio anniversario e la Montefiori aveva scritto sui social: “12 rose rosse trovate stamattina nel camerino. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”.