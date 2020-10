Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso’: grandi ospiti e un’intervista molto speciale in diretta, ecco chi prenderà parte al programma in onda su Canale 5.

Barbara D’Urso andrà in onda anche domenica sera con il suo ‘Live – Non è la D’Urso’. La conduttrice è una vera e propria ‘macchina da guerra’, sempre pronta ad andare in diretta con i suoi programmi, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, fino all’appuntamento fisso della domenica sera con ‘Live’, altra trasmissione di grande successo. Questo show, infatti, abbina l’informazione, soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus, all’intrattenimento e al divertimento. Non mancano anche le tensioni, come spesso accade soprattutto al momento delle 5 ‘temutissime’ sfere, durante il quale un personaggio del momento si ‘scontra’ con 5 persone sedute, appunto, nelle sfere. Nelle scorse puntate è accaduto a Gabriel Garko, ma anche al rapper Bello Figo, che finisce spesso nelle polemiche. A chi toccherà questa settimana? Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti previsti per la puntata del 25 ottobre 2020.

Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso: ospiti e l’intervista ‘speciale’ per la conduttrice, ecco cosa sappiamo

La puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di domenica 25 ottobre è davvero vicina e il pubblico non vede davvero l’ora di scoprire chi sarà in studio. Barbara D’Urso ha già annunciato che arriverà Morgan, che secondo al conduttrice sarà pronto a smentire la notizia secondo cui si vorrebbe candidare a sindaco di Milano. Non è tutto però, perché in studio arriverà anche Gina Lollobrigida, che parlerà del suo matrimonio con Francisco Javier Rigau. Inoltre Barbara D’Urso farà un’intervista davvero molto ‘speciale’. Sapete a chi? A Rita Dalla Chiesa, conduttrice molto amata e storico volto televisivo. La Dalla Chiesa vedrà il film della sua vita, ovvero una serie di filmati emozionanti, alcuni dei quali anche inediti, e ripercorrerà tutte le sue tappe insieme alla collega Barbara D’Urso, che ci regalerà come sempre grandi emozioni.

E allora non dobbiamo fare altro che sederci e aspettare, perché manca davvero poco all’inizio della puntata. Cos’altro acadrà? Tra poco lo scopriremo!