Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento: il compagno è risultato positivo

Coronavirus, Rocco Casalino si trova in isolamento: il compagno Josè è risultato positivo.

Da pochissimo è giunta la notizia della positività del compagno di Rocco Casalino, e a lanciarla è stata Selvaggia Lucarelli tramite TPI. Per questo motivo l’uomo si trova al momento in isolamento fiduciario. La corsa del virus nel nostro Paese e in tutto il resto del mondo non sembra arrestarsi, proprio da pochissimo è avvenuta la conferenza stampa del Premier Conte, in cui ha illustrato tutte le nuove misure anti-Covid che dalla mezzanotte di questa sera andranno in vigore. Ad essere colpiti in particolar modo gli esercizi di ristorazione, che secondo il nuovo decreto dovranno essere aperti dalle 5 del mattino alle 18 del pomeriggio. L’aumento significativo del numero dei contagiati ha reso possibile l’emanazione di queste ulteriori restrizioni, per evitare una diffusione incontrollata del Coronavirus. Da poco è giunta la notizia lanciata da Selvaggia Lucarelli tramite PTI, della positività del compagno e convivente di Rocco Casalino, Josè Carlos Alvarez.

Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento: il compagno positivo

Al momento Rocco Casalino si trova in isolamento fiduciario dopo che il suo compagno Josè è risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi, precisamente lunedì. La notizia è stata riportata da Selvaggia Lucarelli su TPI. Questo il motivo dell’assenza alla conferenza del portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Casalino ha effettuato i primi due tamponi martedì e mercoledì ed entrambi a quanto pare sono risultati negativi. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a nuovi controlli, per essere certi della negatività al virus.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato che Casalino al momento presenta lievi sintomi, mentre il compagno Josè Carlos Alvares è praticamente asintomatico. Proprio per questo motivo Rocco Casalino non è potuto essere presente alla conferenza tenutasi alle 13:30 di oggi, 25 ottobre, in cui il premier Conte ha illustrato tutte le ulteriori misure anti-covid. Restrizioni emanate per poter arginare e attenuare la diffusione del Coronavirus, che ormai da inizio anno ha colpito il nostro Paese e tutto il resto del mondo. Una situazione molto delicata che l’Italia sta cercando di affrontare con le dovute precauzioni, dato che anche gli ospedali si trovano ormai allo stremo.

