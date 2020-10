Daniele Scardina, concorrente di Ballando con le stelle, fa una drammatica confessione: ecco il doloroso lutto che l’ha segnato.

Daniele Scardina è noto al pubblico per essere un pugile professionista, originario di Milano e classe 1992. Il giovane è appassionato di pugilato fin da piccolissimo e sarebbe stata la boxe a salvarlo da “strade sbagliate”. Molto legato alla sua famiglia, pare che la madre non sia riuscita ad assistere al suo primo incontro poiché sarebbe fuggita, troppo preoccupata per lui. Daniele Scardina è noto anche per la sua relazione con Diletta Leotta, anche lei protagonista di una confessione dolorosa qualche tempo fa. I due hanno fatto coppia per un anno, ma purtroppo la loro relazione è finita. Poiché è risultato positivo al Coronavirus, il pugile ha dovuto ritardare la partecipazione a Ballando con le stelle, di cui è ora un concorrente. Daniele Scardina, proprio durante l’ultima puntata del programma, si è confessato: ecco il doloroso lutto che lo ha segnato.

Daniele Scardina si confessa: il doloroso lutto che lo ha segnato

Appassionato di ballo, il pugile milanese sembra davvero a suo agio a Ballando con le stelle. Durante il programma condotto dalla splendida Milly Carlucci, il giovane è riuscito ad aprirsi e rivelare qualcosa di sé. Daniele Scardina ha confessato il doloroso lutto che lo ha duramente segnato: la perdita del nonno a cui era infinitamente legato. Il nonno di Daniele Scardina è venuto a mancare a causa di un’ischemia celebrare e il giovane gli è rimasto accanto e l’ha accudito fino all’ultimo istante. Il pugile ha dichiarato che la partecipazione a Ballando con le stelle lo sta aiutando a superare un periodo davvero difficile, causato anche dalla “fine di un amore”. Amore di cui però non ha rivelato il nome, sebbene si ipotizzi possa parlare di Diletta Leotta.

L’amatissimo concorrente di Ballando con le stelle, seguitissimo sul suo profilo Instagram, sembra davvero star traendo il meglio dalla sua partecipazione al programma. E voi, seguite Ballando con le stelle?