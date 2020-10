Firenze, braccata da un vigile urbano: il video sui social, immagini choc

Spiacevole episodio a Firenze, una ragazza è stata braccata dal vigile urbano: il video pubblicato da Gianluigi Nuzzi, immagini choc.

Si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio spiacevole episodio. A rendercene partecipi è stato Gianluigi Nuzzi. Che, qualche istante fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere questo video che contiene delle vere e proprie immagini choc. Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto dal conduttore di ‘Quarto Grado’ sul suo proprio Instagram, questa ragazza è braccata da un vigile urbano mentre era in compagnia del suo cane perché, a quanto pare, non aveva la mascherina. Il tutto, come lo stesso giornalista tiene a sottolineare, è accaduto a Firenze. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il video social ha scatenato l’immediata reazione dei sostenitori del buon Nuzzi. Che, appena viste queste vere e proprie immagini choc, non hanno potuto fare a meno di commentare. Ed, ovviamente, esprimere tutto il loro dissenso. Ecco tutti i dettagli.

Firenze, braccata da un vigile urbano davanti a tutti: il video choc

Sembrerebbe essere una giornata a Firenze quando una ragazza è stata letteralmente braccata, dinanzi a tutti, da un vigile urbano. Stando a quanto si apprende dalle parole che si possono chiaramente ascoltare nel video social riproposto da Gianluigi Nuzzi ed anche da alcuni commenti giunti a corredo del post Instagram, sembrerebbe che i vigili abbiano fermato la ragazza perché non indossava la mascherina.. Da lì, non sappiamo esattamente cosa sia successo. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere dal video social (POTETE VEDERLO QUI), la giovane è stata letteralmente braccata dal vigile. ‘Mi sta strozzando’, dice la ragazza mentre cerca di liberarsi dalla stretta delle autorità. Ma non è affatto finita qui. Proprio qualche istante fa, il conduttore di ‘Quarto Grado’ ha condiviso un altro video. In cui si vede chiaramente l’arresto della ragazza.

Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, i video in questione hanno letteralmente conquistato l’interesse dei sostenitori di Gianluigi Nuzzi. A corredo di entrambi, infatti, sono giunti numerosi commenti di dissenso.