Francesco Gabbani è uno dei cantautori più celebri del panorama italiano, ma non tutti sanno in cosa è diplomato: ecco l’incredibile retroscena.

Dal talento incredibile e amatissimo dai fan, come dimostra il suo profilo Instagram seguito da oltre seicentocinquantamila follower. Francesco Gabbani è uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano, vincitore per due volte del Festival di Sanremo. Originario di Carrara, classe 1982, la musica sembra il suo destino fin da giovanissimo. I genitori, infatti, possedevano un negozio di strumenti musicali. Il celebre cantautore si destreggia alla perfezione tra batteria, chitarra, pianoforte e basso. Un incredibile retroscena sul suo passato è la rivelazione che il suo esordio discografico sia arrivato appena diciottenne, ancor prima che avesse completato il suo percorso di studi. Scopriamo allora in cosa è diplomato Francesco Gabbani, qualche titolo di studio ha conseguito.

Francesco Gabbani: ecco in cosa è diplomato il famoso cantautore

I suoi brani sono tra i più amati, sebbene qualche tempo fa si sia ritrovato vittima di un duro commento di Selvaggia Lucarelli riguardo una sua esibizione. Francesco Gabbani si è sempre dimostrato un interprete dalle doti incredibili e dal carattere aperto, solare e gentile. La sua fortunatissima carriera è iniziata molto presto, quando appena diciottenne ha firmato il primo contratto discografico. Sebbene sia molto amato e seguito dal pubblico, in molti non hanno idea di quale percorso di studi abbia compiuto il celebre cantautore. Scopriamolo allora! Francesco Gabbani si è diplomato al liceo classico “E. Repetti di Carrara”, sua città d’origine. Nonostante fosse evidente che il suo destino fosse la musica, avendo firmato un contratto discografico prima della maturità, il cantautore ha comunque portato a termine i suoi studi. Avreste mai immaginato che Francesco Gabbani fosse diplomato al liceo classico?

Il talento di Francesco Gabbani è innegabile e gli ha regalato grandi successi, come siamo certi continuerà a fare. Noi continueremo a seguire passo passo la sua brillante carriera. E voi, siete fan del celebre e simpaticissimo cantautore?