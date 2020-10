GF Vip, chiesta la chiusura immediata del programma di Alfonso Signorini: cosa è accaduto, i fan tremano.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. La quinta edizione del reality show più spiato della tv dedicato ai vip sta regalando emozioni e colpi di scena a non finire. Merito del cast super stellare scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone dello show. Un cast ricco di personaggi super interessanti, molti di loro alla prima esperienza in un reality. È il caso di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata, è entrato nella Casa per fare una sorpresa ad Enock, ma si è reso protagonista di uno spiacevolissimo episodio. Una battuta poco felice nei confronti di Dayane Mello, che ha generato un vero e proprio polverone sul web. E non solo: il Codacons avrebbe ritenuto molto grave l’accaduto, a tal punto da chiedere la chiusura immediata del programma. In seguito i dettagli.

GF Vip, chiesta la chiusura immediata del programma dopo la battuta di Mario Balotelli a Dayane Mello

Brutte notizie per i telespettatori del Grande Fratello Vip. In seguito alla battuta infelice di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello, il Codacons ha presentato un esposto nel quale si chiede la chiusura immediata del reality show di Canale 5. “Stavolta si è superato ogni limite e non bastano le scuse del calciatore per cancellare quanto avvenuto”, sono le parole di Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che definisce trasmissioni come il Grande Fratello Vip “estremamente diseducative ma anche potenzialmente pericolose. Lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati”. Pertanto, il Codacons chiede la chiusura immediata della trasmissione e di “aprire un’istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda“. Una notizia che ha sconvolto i fan della trasmissione, che sui social si chiedono cosa ne sarà dell’edizione e se questo provvedimento potrà mettere a serio rischio il prosieguo del reality.

Insomma, un brutto colpo per la trasmissione di Signorini, che proprio quest’anno sta raggiungendo risultati ottimi in termini di ascolto. A tal punto che il reality dovrebbe essere prolungato fino a febbraio 2021 e non terminare a dicembre, come era inizialmente previsto. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda. E voi, state seguendo il GF Vip 5? Quali sono i vostri concorrenti preferiti?