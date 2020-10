GF Vip, Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica: quel gesto nella notte non è sfuggito; ecco cosa è accaduto.

Sta accadendo davvero di tutto, nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di colpi di scena: il cast scelto da Alfonso Signorini è veramente stellare! E, tra le protagoniste assolute del reality c’è senza dubbio lei, Elisabetta Gregoraci. È la prima volta che la showgirl calabrese decide di partecipare ad un reality show e, nella Casa più spiata della tv, ha legato particolarmente con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo sembra davvero cotto della Gregoraci, ma per lei sembra trattarsi soltanto di un'”amicizia speciale”. Ma è proprio durante una chiacchierata con Pierpaolo che, questa notte, Elisabetta avrebbe fatto qualcosa che non sarebbe prevista dal regolamento. Scopriamo di più!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica: il gesto nella notte è contro il regolamento?

Elisabetta Gregoraci ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip? Per qualcuno sembra proprio di si. Nel cuore della notte, la showgirl calabrese avrebbe parlato ‘in codice’ con Pierpaolo Pretelli, scrivendo qualcosa sulla mano dell’ex velino. Un modo per comunicare con lui senza essere ascoltati dal pubblico: qualcosa che, però, viola il regolamento del gioco. Cosa ha rivelato a Pierpaolo non è stato chiaro, ma sembra che si tratti di qualcosa di molto delicato, che riguarda la vita privata di Elisabetta. Anche perché, Pretelli appare sconvolto dopo aver saputo.

L’ennesimo ‘segreto’ della concorrente, che si è sentita di condividerlo solo con Pierpaolo, col quale ha legato particolarmente nella casa. Il gesto di Elisabetta, però, non è sfuggito al pubblico, che, soprattutto sui social, ha fatto notare come ‘comunicare in codice’ non sia previsto dal regolamento del gioco. Cosa accadrà nella prossima puntata? Ci sarà un provvedimento per la bellissima Gregoraci? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata della tv!