Coronavirus, arriva l’annuncio ufficiale: il Premier Conte in conferenza stampa alle 13.30, ecco dove e come seguire la diretta.

Era stato rimandato l’intervento del Presidente del Consiglio, inizialmente previsto ieri. Arriva ora l’annuncio ufficiale: Giuseppe Conte parlerà alla Nazione oggi alle 13.30, ecco dove sarà possibile seguire in diretta la conferenza stampa. Sono giorni di grande concitazione a causa del Coronavirus che sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Il Dpcm emanato qualche giorno fa ha sancito nuove regole di condotta e misure di sicurezza più restrittive per limitare il contagio. In autonomia, alcune regioni hanno stabilito limitazioni più drastiche, come in Campania, dove si è assistito alla rivolta dei cittadini in seguito all’ordinanza riguardo il Coprifuoco. Proprio qualche ora fa Walter Ricciardi si è espresso riguardo la sua preoccupazione per la situazione in Italia, auspicando provvedimenti rapidi per fronteggiare la crisi. Arriva adesso l’annuncio che il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza alle 13.30 di oggi, ecco i dettagli su come seguire la diretta.

Giuseppe Conte, conferenza oggi alle 13.30: dove seguire la diretta

Tutti gli italiani si sintonizzeranno oggi per ascoltare le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sulla pagina facebook ufficiale del Premier è arrivato l’avviso ufficiale della conferenza stampa. Sarà possibile seguire la diretta su tutti i canali del digitale terrestre, ma anche su Skytg24 e Rai News 24. Inoltre, la conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa dal canale youtube di Palzzo Chigi e su facebook, in diretta dal profilo ufficiale del Premier. L’attesa è alta e la tensione continua a salire, i cittadini si interrogano riguardo il possibile ampliamento delle misure restrittive. Si è parlato, infatti, di chiusura anticipata alle ore 18 per tutti i bar e ristoranti, come riportato da Fanpage. Non resta che attendere l’orario stabilito per capire in che direzione ha scelto di muoversi il Governo.

Restiamo in attesa di ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dovrebbe illustrare le decisioni prese dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Manca ormai pochissimo, continueremo ad aggiornarvi con solerzia e precisione riguardo i prossimi sviluppi.