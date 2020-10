Live, Rita Dalla Chiesa rivede il film della sua vita: quel gesto non sfugge

Nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso, Rita Dalla Chiesa ha rivisto il film della sua vita: quel gesto non passa inosservato.

Una nuova puntata di Live, come al suo solito, davvero imperdibile. Dopo l’ampia parentesi dedicata al Coronavirus, le nuove misure di quest’ultimo Dpcm e la protesta organizzata sul lungomare di Napoli, Barbara D’Urso ha fatto fare il suo ingresso a Rita Dalla Chiesa. L’ex colonna portante di ‘Forum’, trasmissione in onda su Rete Quattro ed attualmente condotto da Barbara Palombelli, ha potuto vedere, molto probabilmente per la prima volta, il film della sua vita. E così, completamente da sola nel Drive In del programma di Canale 5, la conduttrice televisiva ha visto delle immagini davvero emozionanti. A partire, quindi, dalla sua infanzia. Fino alla nascita di suo nipote Lorenzo. Insomma, un vero e proprio turbinio di emozioni, c’è da ammetterlo. Ma ecco è proprio nel mentre in cui ammirava questo splendido video che un gesto di Rita Dalla Chiesa non può affatto sfuggire. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Live-Non è la D’Urso, il gesto di Rita Dalla Chiesa non sfugge: cos’è accaduto in diretta

È proprio nel momento in cui Rita Dalla Chiesa, nella puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 25 Ottobre, assisteva alle immagini del film della sua vita che ha compiuto un gesto che non può essere affatto sfuggito. Dopo aver, infatti, ripercorso la sua nascita e la morte di sua mamma, il video ha mostrato il secondo matrimonio di suo padre con Emanuela. E, qualche istante dopo, le immagini dell’attentato del generale. Durante il quale, come ben sapete, ha perso la vita insieme alla sua seconda moglie. Delle immagini davvero toccanti, c’è da ammetterlo. Dinanzi alle quali, tra l’altro, Rita Dalla Chiesa non ha potuto fare altro che chinare il capo.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la simpaticissima Rita Dalla Chiesa, nel vedere le immagini dell’attentato e del funerale di suo padre, non ha potuto fare a meno di abbassare lo sguardo. Un gesto che, diciamoci la verità, racchiude alla grande l’immenso dolore provato per quel drammatico evento.