Nina Zilli, sapete qual è il suo vero nome? Ecco perchè l’ha cambiato, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

E’ sicuramente una delle cantanti più amate e seguite, Nina Zilli con la sua voce ha incantato un vasto pubblico. Il suo debutto in televisione arriva su MTV, poi la vedremo al fianco di Red Ronnie al Roxy Bar. Mentre il suo esordio come cantante arriverà nel 2009, quando la Universal la firma. In poco tempo la sua voce calca infiniti palchi e incanta generazioni di ogni età. Numerosi sono i dischi dell’amata cantautrice che hanno ottenuto una grande fama. Nina Zilli partecipa anche a Sanremo, infatti, dopo aver conquistato la finale del festival di Sanremo, ossia Sanremo Nuova Generazione, nel 2010 con la canzone L’uomo che amava le donne, l’anno dopo è ospite e duetta insieme ai La Crus. Non solo, anche quest’anno ha partecipato al festival, duettando insieme a Diodato, sulle note di 24000 baci. Nina è stata al centro del gossip per le sue relazioni amorose, spesso paparazzate. Non tutti sanno però che l’amata artista in realtà porta un diverso nome di nascita: ecco qual è e perchè l’ha cambiato.

Nina Zilli, il suo vero nome e perché l’ha cambiato

Nina Zilli è un’amatissima e seguitissima cantautrice, la sua voce ha incantato persino il palco del Festival di Sanremo. Non potevamo aspettarci diversamente, dato che Nina possiede un talento eccezionale, e non solo. Infatti, oltre ad essere una bravissima artista è anche una bellissima donna. Il suo profilo instangram conta migliaia di follower, che la cantautrice ama aggiornare con foto meravigliose. La sua vita privata non è passata di certo inosservata, infatti, spesso è stata paparazzata per le sue relazioni amorose. Non tutti sanno però che Nina Zilli ha cambiato il suo nome. Siete curiosi di scoprire come si chiama? Ve lo sveliamo noi. Nina Zilli è uno pseudonimo, che coniuga il nome della sua cantante preferita, ossia Nina Simone, con il cognome di sua madre. Il suo vero nome è infatti Maria Chiara Fraschetta.

Una vera e propria sorpresa di cui pochi ne erano a conoscenza. L’amata artista ha incantato il pubblico anche quando ha rivestito il ruolo di giudice a Italia’s Got Talent, in cui ha mostrato la sua schietta e solare personalità, professando look spesso particolari ma certamente meravigliosi. Nina Zilli è oggi amatissima e seguitissima, un successo il suo tutto meritato.

