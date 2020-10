Orietta Berti, sapete quanti anni ha? Nessuno l’avrebbe mai immaginato

Orietta Berti, sapete quanti ani ha? Nessuno l’avrebbe mai immaginato, una vera e propria sorpresa.

Orietta Berti è una cantante italiana molto amata e apprezzata. Ha consegnato alla canzone italiana capolavori come Finché la barca va, Tu sei quello, Romagna mia e Io, tu e le rose. Nata e cresciuta a Cavriago, ha perso suo padre in un incidente d’auto; in seguito si trasferisce, per volere della mamma, in una pensione gestita dalle suore. Il primo contratto musicale firmato dall’amata artista prevedeva che la Berti cantasse in italiano le canzoni di suor Sorriso, una religiosa e cantante belga che ha avuto un certo successo intorno agli anni 90′. La donna ha avuto un successo incredibile, la sua voce ha appassionato generazioni di qualsiasi età, e non poteva essere diversamente dato che Orietta possiede un talento immenso. Ancora oggi, a distanza di anni la sua musica è tanto ascoltata. Orietta Berti è certamente una bravissima cantante, ma anche una bellissima donna: sapete quanti anni ha? Nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Orietta Berti, sapete quanti anni ha?

E’ un’amatissima e apprezzatissima cantante, Orietta Berti è anche un personaggio televisivo italiano molto apprezzato. Artista particolarmente amata dal grande pubblico, per più generazioni, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. Oltre ad essere un’eccezionale cantante è anche una bellissima donna, ma sapete quanti anni ha? Nessuno l’avrebbe mai immaginato. Ve lo sveliamo noi. La meravigliosa Orietta Berti ha ben 77 anni, lo direste mai? Certamente no, dato che l’artista possiede una splendida bellezza e un aspetto alquanto incantevole.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è risaputo che Orietta è sposata con Osvaldo Paterlini. Un matrimonio che va avanti da anni e che è stato coronato con la nascita dei due figli. Non tutti sanno però l’incredibile retroscena del giorno della celebrazione, infatti, come sostenuto dalla donna, quel giorno lei rimase bloccata nella neve, arrivando in chiesa con un ritardo di ben 30 minuti, e non solo. Un vero e proprio colpo di scena di cui nessuno era a conoscenza.

