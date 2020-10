Sonia Bruganelli fatica a riconoscere suo marito Paolo Bonolis: ecco come ha immortalato il famosissimo conduttore televisivo italiano.

Legati sentimentalmente dal ’97, sposati dal 2002: l’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è sempre a cinque stelle. Il noto conduttore televisivo è stato sposato per cinque anni con la psicologa statunitense Diane Zoeller da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Con la sua attuale dolce metà ha dato vita a tre figli: Silvia, Davide e Adele. Stefano è il primogenito ed è davvero la copia del suo papà: vive negli Stati Uniti ed è un appassionato di calcio. Anche Martina vive in America. Gli altri tre, Silvia, Davide ed Adele vivono con i genitori. La famiglia di Paolo Bonolis è davvero incantevole e sui social, Sonia, riesce sempre a regalare un sorriso ai fan proprio come il conduttore! Guardate cosa ha pubblicato nelle ultime ore sul suo canale Instagram!

Paolo Bonolis beccato così fuori dagli studi: sua moglie Sonia fatica a riconoscerlo

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli è riuscita a rubare un sorriso a tutti i suoi follower: la moglie di Paolo Bonolis è rimasta colpita non appena ha incontrato suo marito. Il motivo? Chi porta gli occhiali in piena emergenza Covid ha a che fare con ‘piccoli problemi’: quali? Beh, con la mascherina la probabilità che le lenti si appannino è davvero alta. Ed infatti così è successo al conduttore televisivo che si è fatto immortalare con gli occhiali completamente appannati! Sonia ha fatto fatica a riconoscerlo! “E poi incontri un tizio nel comprensorio che fatichi a riconoscere e che si dichiara “ Il padre dei tuoi figli” ha scritto sul suo canale Instagram mostrando la foto fatta alla sua dolce metà. Ecco il simpatico post: