Rita Dalla Chiesa, cosa avrebbe fatto se non fosse diventata giornalista

Sapete cosa avrebbe fatto Rita Dalla Chiesa se non fosse diventata giornalista? Ve lo diciamo in questo articolo

Rita Dalla Chiesa è una delle giornaliste e conduttrici televisive più famose della televisione italiana. La donna è figlia d’arte: il padre, infatti, è Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima della mafia. Rita ha esordito in televisione nel 1983, conducendo Vediamoci sul Due. Nella stagione 1985-1986 condusse con Fabrizio Frizzi Pane e marmellata, trasmissione per ragazzi in onda su Rai 2. In questo periodo cominciò una relazione con il conduttore televisivo, che poi sposò in seconde nozze nel 1992. In precedenza, infatti, la donna si era sposata con Roberto Cirese, con il quale ha avuto una figlia Giulia. I due si sono poi separati nel 1998, divorziando nel 2002. Nel corso degli anni, la Dalla Chiesa è diventata una delle conduttrici più affermate della televisione italiana. Il suo programma di maggior successo è sicuramente Forum, in onda su Rete 4.

Cosa avrebbe fatto Rita Dalla Chiesa se non fosse diventata giornalista?

Rita Dalla Chiesa oggi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. La sua carriera è iniziata negli anni ottanta e nel corso degli anni ha condotto numerosi programmi di successo. Da Parlamento In a I fatti vostri, fino ad Affari di famiglia e Linea continua. Il programma di maggior successo, però, è sicuramente Forum, trasmissione in onda prima su Canale 5 e poi su Rete 4. La Dalla Chiesa subentrò a Catherine Spaak nella quarta edizione del programma nel 1988 e l’ha condotto sino al 1997. La conduttrice è tornata alla guida del programma nel 2003, mantenendo la conduzione fino al 2013. Negli ultimi anni ha abbandonato le vesti di conduttrice, ricoprendo il ruolo di opinionista. Ad oggi, però, la Dalla Chiesa resta una delle conduttrici più famose della televisione italiana.

Cosa avrebbe fatto Rita Dalla Chiesa se non fosse diventata giornalista? La conduttrice ha dichiarato in un’intervista che se non fosse diventata una giornalista affermata avrebbe senz’altro aperto un negozio di fiori. Per fortuna, però, la donna ha intrapreso la strada del giornalismo e poi in seguito quella della televisione, divenendo una delle donne più influenti dela tv