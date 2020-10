Stefano Bettarini: vita privata e curiosità sull’ex marito di Simona Ventura

Entrerà come concorrente ufficiale al GF Vip lunedì 27 ottobre Stefano Bettarini: tutte le curiosità sulla sua vita privata e professionale.

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip prossimi ad entrare nella Casa, ci sarà anche una vecchia conoscenza del reality: stiamo parlando di Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura. Con la celebre conduttrice, Bettarini ha avuto due figli, Nicolò e Giacomo. Nato a Forlì il 6 Febbraio 1972, Stefano cresce tra Buonconvento e Siena e in un certo senso è figlio d’arte: suo padre Mauro, dirigente di un’azienda di assicurazioni, era anche un allenatore di calcio. Stefano inizia infatti a cimentarsi in questo sport sin da piccolo, cominciando ad allenarsi molto presto. Muove i primi passi nel settore giovanile dello Staggia Senese e nel 1991 debutta in serie C1 con il Baracca Lugo. L’anno dopo è in serie B con la Lucchese e dopo 3 stagioni arriva a giocare nella Salernitana. E’ nel 1996, con il Cagliari, che Bettarini sbarca in serie A. Le sue ottime prestazioni in campo lo rendono appetibile per la Fiorentina che lo acquista per una somma elevata. Durante la sua esperienza con la Sampdoria, Bettarini viene coinvolto in uno scandalo scomesse e squalificato per 5 mesi. Per l’assoluzione ci sono voluti dieci anni, ma il tribunale ha sentenziato che il fatto non sussiste. L’ultima fase della sua carriera calcistica si svolge nel Parma ma il suo talento sembra essersi appannato e infatti giocherà solo per 8 partite del campionato. Bettarini decide quindi di chiudere col calcio e di entrare nel mondo della tv partecipando a diversi reality, tra cui la prima edizione del GF Vip, dove tornerà ancora una volta come concorrente domani sera.

Stefano Bettarini, la sua vita oggi: curiosità sul prossimo concorrente del GF Vip

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati sposati per dieci anni, dal 1998 al 2008. Dopo il divorzio l’ex calciatore è stato per un anno con la ballerina Samantha Togni conosciuta durante la partecipazione a Ballando con le stelle. Fidanzatosi nel 2014 con Ilenia Iacono, i due stavano per sposarsi ma la loro storia si interruppe improvvisamente e le cause sono ancora oggi sconosciute. La sua fama di playboy lo ha spesso messo al centro del gossip per svariati flirt, come quello con Barbara D’Urso, tuttavia mai confermato da nessuno dei due e quello con Mariana Rodriguez, concorrente insieme a lui della prima edizione del GF Vip, anche questo mai confermato. Entrando al GF Vip di quest’anno, Stefano Bettarini incontrerà nella Casa un’altra sua ex fiamma, Dayane Mello. Chiusa la breve storia con la modella brasiliana, l’ex calciatore si è fidanzato con Nicoletta Larini, stilista più giovane di 22 anni. Molto amico di Alessia Marcuzzi, Bettarini è appassionato di moto.

Siamo curiosi di vedere l’ingresso di Stefano al GF Vip: come si rapporterà con i coinquilini? Conquisterà col suo fascino qualcuna delle concorrenti? Staremo a vedere.

