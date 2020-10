Tale e Quale Show, Francesco Paolantoni confessa: “Mi hanno cacciato”

Francesco Paolantoni, in un’intervista a “Da noi… a ruota libera”, ha confessato: “Mi hanno cacciato da Tale e Quale Show”

Francesco Paolantoni è un attore e comico nato a Napoli il 6 ottobre del 1956. La sua carriera, sia al cinema che a teatro, inizia alla metà degli anni ottanta. Nel frattempo, però, appare anche in diverse trasmissioni televisive, come “Indietro tutta!” di Renzo Arbore, “Fate il vostro gioco”, “Banane” e “Tirami su”. La consacrazione arriva definitivamente a metà degli anni novanta grazie ai vari personaggi presentati nella trasmissione condotta dalla Gialappa’s Band “Mai dire Gol”. Negli ultimi anni è tornato al successo grazie a programmi come “Stasera tutto è possibile” e soprattutto “Made in Sud“. Di recente ha partecipato anche a Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, la confessione di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è stato uno dei concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno. L’attore e comico ha interpretato artisti come James Brown, Alan Sorrenti, Tom Jones, Tony Dallara o Frank Sinatra. Uno dei personaggi più riusciti è sicuramente Mino Reitano, con il quale si è classificato al quinto posto. Paolantoni ha rallegrato la giuria con le sue esibizioni, in modo particolare quelle in inglese. In un’intervista rilasciata a “Da noi… a ruota libera“, programma condotto da Francesca Fialdini, ha dichiarato: “Io l’inglese lo mastico, a volte lo ingoio anche“.

Francesco Paolantoni, durante la trasmissione della Fialdini, si è lasciato andare anche ad una confessione ironica: “Mi hanno cacciato malamente, è stata una cosa tristissima, orribile, mi hanno detto ‘Te ne devi andare'”. L’attore e comico, infatti, si è classificato al settimo posto (ex aequo con Francesca Manzini) e per questo motivo non parteciperà al torneo in onda nelle prossime settimane.