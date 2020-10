A Uomini e Donne è stato un amatissimo tronista, qui era un bambino: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate di sempre e sono davvero tantissimi i protagonisti della trasmissione che sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Nonostante il passare degli anni, ci sono alcuni percorsi sul trono ed alcune storie d’amore che non potranno mai essere dimenticate. E, tra i tronisti più amati in assoluto, c’è senza dubbio lui. Di chi parliamo? Di uno splendido veronese, che ha fatto letteralmente innamorare il pubblico di Uomini e Donne. In questa foto che vedete, e che ha postato qualche tempo fa sui social, era soltanto un bambino: riuscite a riconoscerlo? Ecco di chi si tratta!

A Uomini e Donne è stato un amatissimo tronista, qui era un bambino: lo riconoscete?

Sono tanti i vip che, attraverso Instagram, condividono con i followers scatti inediti del proprio passato. Come la foto di questo splendido bambino, intento a mangiare gustosi spaghetti. Ma riuscite a riconoscerlo? È un volto molto amato di Uomini e Donne. Possiamo dirlo, uno dei tronisti più apprezzati di sempre! Di chi si tratta? Di Andrea Damante, il tronista torinese che, nel 2016, ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Merito anche di Giulia De Lellis, la corteggiatrice con cui, sin dalle prime puntate, è nato un feeling speciale. Che è diventato amore: la coppia è stata una delle più amate e seguite di sempre, anche sui social. Un tira e molla pazzesco, quello tra i ‘Damellis’, che tra tradimenti e separazioni, erano tornati insieme proprio durante lo scorso lockdown. Da qualche giorno, però, l’ufficialità della loro separazione: a Verissimo, Andrea ha confermato la frequentazione tra Giulia e Carlo Beretta, un amico in comune.

Insomma, sarà davvero il capitolo definitivo dell’amatissima storia d’amore nata in tv? Intanto, chi di voi aveva capito che quel dolcissimo bambino era proprio il bel Damante?