Uomini e Donne, anticipazione shock: il tronista lascia lo studio, cosa è successo nell’ultima registrazione.

Una stagione ricca di colpi di scena, questa di Uomini e Donne attualmente in onda. Si tratta della prima stagione con un format del tutto nuovo: Trono Classico e Trono Over sono stati uniti in un unico grande blocco. Un’unica super puntata, in cui tutti possono interagire con tutti: tronisti con dame dell’Over, cavalieri dell’Over con corteggiatrici e così via. E ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata, in cui è successo davvero di tutto. A dare le anticipazioni è IlvicolodelleNews.it, che ha ‘spolierato’ qualcosa di veramente succulento. Pare infatti che uno dei tronisti abbia abbandonato improvvisamente lo studio! In maniera definitiva? Ecco cosa è successo nel dettaglio!

Uomini e Donne, anticipazione shock: il tronista Gianluca lascia lo studio?

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne registrata ieri pomeriggio. Secondo le anticipazioni de IlVicolodelleNews.it. ne vedremo davvero delle belle. Nel corso della puntata si parlerà di molti protagonisti del trono Over, dalla frequentazione di Armando e Giulia, a quella tra Roberta e la new entry di questa edizione Michele Dentice, fino alla conoscenza sempre più intensa tra Nicola (Sirius) e Veronica. Ma è un episodio che riguarda il Trono Classico ad aver attirato particolarmente l’attenzione. Parliamo di Gianluca De Matteis, uno dei due tronisti di questa edizione. Ebbene, brutte notizie per lui nell’ultima registrazione. Pare infatti che Gabriella, una delle sue corteggiatrici, abbia ammesso di non sentire più le stesse cose dell’inizio nei suoi confronti. A tal punto da decidere di interrompere il suo percorso nella trasmissione. Una decisione che Gianluca non ha accolto affatto bene: il tronista, visibilmente provato, lascia lo studio. Avrà raggiunto Gabriella per tentare di farle cambiare idea?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà tra i protagonisti della trasmissione più amata di Canale 5. E voi, cosa ne pensate di questo nuovo format di Uomini e Donne?