Chiara Ferragni, come si chiamerà sua figlia? “Spoiler”

Chiara Ferragni è in attesa di una splendida figlia, ma come si chiamerà? Un utente prova a rivelarglielo su Instagram: la sua reazione

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici più famose in Italia, nonché l’influencer di moda più importante al mondo secondo Forbes. La Ferragni è nata a Cremona nel 1987 ed è divenuta famosa nel 2009, quando ha fondato il blog The Blond Salad. La donna ha iniziato così l’ascesa che l’ha portata sulle passerelle più importanti della moda e a stringere collaborazioni con marchi importanti. La Ferragni, inoltre, è stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 è uscito anche il documentario sulla sua vita, “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso. Il documentario in Italia ha incassato più di un milione e mezzo nei tre giorni di programmazione. Di recente si è lanciata anche nel mondo della musica, partecipando al singolo “Non mi basta più” di Baby K. Nell’ottobre del 2016 ha ufficializzato la relazione con il rapper Fedez. La coppia ha avuto un figlio, Leone, nato il 19 marzo del 2018, e presto avranno anche un’altra figlia.

Chiara Ferragni, come si chiamerà la figlia?

Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2016. I due si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata e riservata ad amici e parenti, mentre nel marzo dello stesso anno, a West Hollywood (contea di Los Angeles), è nato il loro primo figlio, Leone. I Ferragnez, come sono ormai soprannominati, sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. La famiglia presto si allungherà: di recente, infatti, la coppia ha annunciato attraverso i social di aspettare una figlia.

Come si chiamerà la figlia di Fedez e Chiara Ferragni? Un utente ha tirato ad indovinare sui social, scrivendo: “Ti spoilero che nascerà nell’aprile del 2021, il 21 per l’esattezza. Si chiamerà Aurora“. La Ferragni ha risposto, scrivendo: “Non penso“.