Covid, Napoli protesta ancora: in quella di oggi, Lunedì 26 Ottobre, a Piazza del Plebiscito ci sarà anche lui, di chi stiamo parlando.

Così come altre città di Italia, Napoli non placa affatto la sua protesta. E così, dopo il nuovo Dpcm emanato dal premier Giuseppe Conte per contrastare ed arginare i contagi da Covid-19 e, soprattutto, dopo il coprifuoco stabilito da Vincenzo De Luca alle ore 23:00, la città campana ha deciso di reagire. Proprio Venerdì 23 Ottobre, come raccontato in un nostro recente articolo, si è verificato un vero e proprio flash mob. Al fine del quale, però, si sono verificati anche violenti scontri. Non è affatto finita qui, però! Non soltanto, infatti, proprio ieri sera, Domenica 25 Ottobre, se n’è verificata un’altra al Vomero, noto quartiere napoletano, ma sembrerebbe che alle ore 18:00 di Lunedì 26 Ottobre se ne terrà un’altra. Il ‘teatro’ di questa manifestazione in cui, come in quelle precedente, i lavoratori sono i protagonisti indiscussi, sarà Piazza del Plebiscito. E, stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che avrà ‘un ospite’ davvero speciale. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che a far sentire la propria voce, insieme a quella dei manifestanti, ci sarà anche lui. Di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Covid, Napoli non placa la protesta: oggi ci sarà anche lui

A distanza di qualche ora dalla protesta che Domenica 25 Ottobre si è avuta al Vomero, Napoli continua la sua protesta contro il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte e il coprifuoco stabilito da Vincenzo De Luca. E così, proprio Lunedì 26 Ottobre, Piazza del Plebiscito sarà il teatro di una nuova manifestazione. Le nuove misure anti Covid, come dicevamo precedentemente, sono risultate troppe aspre. Soprattutto per tutti coloro che, purtroppo, da queste nuove norme, hanno visto drasticamente ridursi il proprio orario di lavoro. Sappiamo benissimo, ad esempio, che tutte le attività di ristorazione dovranno chiudere alle ore 18:00. E potranno riaprire soltanto la mattina dopo le ore 5:00. Oppure, palestre, piscine e molto altro ancora sono costretta a chiudere almeno fino al 24 Novembre. È proprio per questo motivo che, così come in altre città d’Italia, tutti i lavoratori hanno deciso di protestare. E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Lunedì 26 Ottobre se ne terrà un’altra. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Da come ci fa sapere Fanpage.it, sembrerebbe che manifestazione di quest’oggi avrà una presenza fondamentale. Di chi parliamo esattamente? Proprio di lui: Luigi De Magistris.

Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che proprio il primo cittadino di Napoli quest’oggi sarà in Piazza Del Plebiscito, a Napoli, per continuare la protesta con tutti i lavoratori napoletani.