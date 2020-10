Doc-Nelle tue mani, chi è Pierpaolo Spollon: età, carriera e passioni

Interpreta Riccardo Bonvenga nella fortunatissima fiction “Doc-Nelle tue mani”, scopriamo qualcosa a proposito dell’affascinante Pierpaolo Spollon: età, carriera e passioni.

Pierpaolo Spollon è l’affascinante giovane attore che presa il volto a Riccardo Bonvenga, specializzando in “Doc-Nelle tue mani”, l’acclamatissima fiction. Classe 1989, il talentuoso interprete originario di Padova si è dedicato agli studi scientifici, nonostante le sue passioni fossero l’arte e il disegno. Pierpaolo Spollon è figlio unico. La sua passione per lo spettacolo lo porta a tentare la fortuna con un provino per il film “La giustizia” dove fu notato dal regista Alex Infascelli. Così, il talentuoso attore diventa parte del Centro Sperimentale di Roma, dedicandosi completamente alla carriera artistica. Una carriera destinata a grandi cose. Nel nome del male segna il suo esordio sul piccolo schermo mentre Terraferma è il suo primo lavoro cinematografico. La carriera di Pierpaolo Spollon decolla, brillante e costellata di partecipazioni a fiction e film di rilevo e amatissime dal pubblico, prima di approdare a Doc-Nelle tue mani. Il giovane attore è dotato di una moltitudine di talenti e passioni, tra cui il disegno, come riportato poc’anzi. Scopriamo quali sono i suoi interessi e dove lo abbiamo ammirato prima.

Doc-Nelle tue mani, chi è Pierpaolo Spollon

Affascinante, talentuoso, amatissimo dal pubblico: chi è Pierpolo Spollon? Il celebre attore ha preso parte a produzioni molto apprezzate, come La porta rossa e Che Dio ci aiuti! Ha partecipato ad un episodio de Il Giovane Montalbano e recitato in diversi film come “La dolce arte di esistere” e “Un marito di troppo”. Le fiction che lo hanno consacrato definitivamente al successo sono Una grande famiglia e L’Allieva, in quest’ultima ha recitato al fianco della grande Alessandra Mastronardi. Pierpaolo Spollon è al momento impegnato a vestire i panni di Riccardo Bonvenga, specializzando, nell’acclamata fiction Doc-Nelle tue mani. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi centomila follower e dalle immagini che posta e le didascalie che allega è evidente la sua simpatia. Pierpaolo Spollon ha diverse passioni, tra cui suonare la chitarra e il flauto, andare a cavallo e coltivare piante aromatiche. Pare sia anche interessato alle arti marziali e ai vinili. Un uomo pieno di talento, capace di interpretare i ruoli in maniera magistrale. Siamo certi che continuerà a regalare grandi emozioni al pubblico e che il suo successo non avrà limiti.

Pierpaolo Spollon è un giovane attore dal fascino incredibile, che appare molto disponibile e solare. Il suo talento è evidente e traspare in ogni sua interpretazione. Continueremo a seguirlo in “Doc-Nelle tue mani” e a tenere d’occhio la sua carriera strepitosa per tenervi aggiornati!