Doc-nelle tue mani, Matilde Gioli e il difficile passato: toccante retroscena

La bellissima e talentuosa Matilde Gioli è una delle protagoniste dell’amatissima serie “Doc-Nelle tue mani”: retroscena sul suo difficile passato, le toccanti parole.

La sua bellezza e il suo talento sono incredibili: Matilde Gioli è un’attrice fenomenale ed interpreta in modo magistrale uno dei personaggi più amati della fortunatissima serie “Doc-Nelle tue mani”. Si tratta di Giulia Giordano, legata indissolubilmente ad Andrea, il protagonista impersonato da Luca Argentero, nonostante la presenza di Agnese, sua moglie. La splendida Matilde Gioli, originaria di Milano e classe 1989, ha esordito al cinema con il film “Il capitale umano” per cui ha ottenuto numerosi riconoscimento. Da quel momento, il suo talento evidente e magnetico ha fatto decollare la sua brillante carriera, che prosegue inarrestabile. Amatissima dal pubblico, il suo profilo Instagram è seguito da oltre duecentosessantamila follower che riesce sempre a lasciare senza fiato con scatti incredibili. A Grazia, la straordinaria Matilde Gioli si è raccontata qualche tempo fa, rivelando un retroscena sul suo difficile passato: le toccanti parole.

Matilde Gioli, il difficile passato: toccante retroscena

Il suo fascino e le due straordinarie doti interpretative hanno conquistato il pubblico e la critica: è un’attrice incredibile capace di trasmettere infinite emozioni. A Grazia, ha rivelato qualcosa della sua vita.. In particolare, la celebre Matilde Gioli ha parlato di un retroscena molto difficile sul suo passato e le parole che ha usato sono davvero toccanti. L’attrice ha raccontato di essere molto legata alla famiglia, in particolare ai tre fratelli minori. Purtroppo, il padre di Matilde Gioli è venuto a mancare quando lei non aveva ancora compiuto 23 anni. “Diventare adulti senza un padre è dura”, ha confessato l’attrice, spiegando quanto sia stato difficile, anche per i fratelli più piccoli, che hanno avuto l’uomo per così poco. Interrogata riguardo al sentire la mancanza del padre, la dolce Matilde Gioli ha risposto: “Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”.

La talentuosa e dolcissima attrice, ha rivelato a Fanpage che il tatuaggio che porta sul polso è dedicato proprio al suo papà: ritrae due omini stilizzati di grandezze diverse che rappresentano l’attrice e l’uomo. Uno scorcio davvero difficile del passato della splendida Matilde Gioli che ha emozionato tutti noi.