Qualche ora fa, Fedez ha parlato di un nuovo progetto in arrivo dopo il Dpcm del 26 Ottobre: cosa bolle in pentola? Tutti i dettagli.

Sono passate poco più di ventiquattro ore da quando il premier Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, è intervenuto per illustrare le misure del nuovo Dpcm utili ed indispensabili a contrastare il diffondersi del Coronavirus. In questo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sono state prese delle importantissime, seppure sofferenti, decisioni. Non soltanto, purtroppo, è prevista la chiusura delle attività di ristorazione dalle ore 18:00 alle ore 5:00 della mattina dopo, ma è stata anche predisposta la chiusura di cinema, di teatri, di piscine e di molto altro ancora. Insomma, anche il mondo dello spettacolo, purtroppo, ha subito un clamoroso stop. È proprio per questo motivo che, in queste ultime ore, diversi personaggi pubblici hanno tentato di far sentire la propria voce. Tra i tanti, c’è anche Fedez. Alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, il giovanissimo rapper ha informato il suo pubblico social di un nuovo ed importante progetto in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Fedez, l’annuncio di un nuovo progetto in arrivo dopo il Dpcm del 26 Ottobre

Sappiamo benissimo quanto Fedez, così come sua moglie Chiara Ferragni, si sia fortemente impegnato contro la lotta al Coronavirus. Impossibile, infatti, dimenticare della raccolta fondi istituita in piena pandemia da Covid-19. E che, come ben sapete, ha permesso la costruzione di un reparto di terapia intensiva all’interno del San Raffaele di Milano. Oppure, di quando il premier Conte, per sensibilizzare il popolo italiano ad indossare la mascherina, ha chiesto proprio il loro aiuto. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. A distanza di qualche ora dall’ufficialità del nuovo Dpcm, valido da Lunedì 26 Ottobre a Martedì 24 Novembre, il giovane rapper si è sentito in diritto di intervenire. Come dicevamo precedentemente, oltre a prevedere delle forte limitazioni all’attività dei ristoratori, il nuovo decreto prevede dei grossissimi stop al mondo dello spettacolo. È proprio per questo motivo che Fedez, come annunciato in una sua recentissima Instagram Stories, ha deciso di rimboccarsi le maniche. E, soprattutto, di studiare un nuovo progetto.

‘Voglio fare la mia piccola parte senza stare a guardare’, ha detto Fedez in questa ultima Instagram Stories subito dopo l’ufficialità del nuovo Dpcm. Ovviamente, il giovanissimo rapper non ha affatto specificato di cosa si tratta nel minimo dettaglio. Anche se, come sottolineato dal diretto interessato, sembrerebbe che abbia a fare con il mondo della musica, dello spettacolo ed, ovviamente, dei concerti. ‘Non voglio fermarmi, non voglio essere spettatore’, ha concluso Fedez. Insomma, noi non vediamo l’ora di vedere i frutti di questa sua splendida iniziativa. Voi?

