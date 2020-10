Nuova puntata per il GF Vip, inizio col botto e momenti di grande tensione: l’attesissima rivelazione del segreto di Elisabetta Gregoraci.

Il GF Vip è iniziato solo da qualche minuto ma la tensione è già alle stelle e i colpi di scena non sono mancati: un annuncio shock di Alfonso Signorini ha lasciato il pubblico senza parole. Abbiamo poi assistito ad un chiarimento per quanto accaduto tra Enock e Guenda Goria nei giorni scorsi e ad uno scontro tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci che ha coinvolto anche Dayane Mello. Eppure, le emozioni e i momenti incredibili non finiscono qui. Al GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato di voler svelare quello che sembra essere il “segreto di Elisabetta Gregoraci“. Di lei si è molto parlato in questi ultimi giorni a causa di un presunto linguaggio in codice utilizzato per comunicare con Pierpaolo Pretelli. “Una puntata anomala” l’ha definita il conduttore e, in effetti, la messa in onda di questa sera sembra davvero un susseguirsi di montagne russe.

GF Vip, il segreto di Elisabetta Gregoraci: cosa ha confessato a Pierpaolo?

Alfonso Signorini ha voluto affrontare con i diretti interessati l’argomento che sta tenendo in pugno i social. A quanto pare, in molti avrebbero notato che Elisabetta Gregoraci avrebbe utilizzato, all’interno della casa del GF Vip, una sorta di linguaggio in codice per rivelare a Pierpaolo Pretelli un segreto importante, per fargli una confessione molto delicata. Alfonso Signorini ha fatto vedere al giovane una clip in questione in cui ha mostrato questo “codice” e la sua reazione a quanto gli è stato rivelato dalla showgirl, una reazione incredula, spiazzata e preoccupata. Il conduttore ha poi incalzato Pierpaolo Pretelli per sapere cosa Elisabetta Gregoraci gli abbia rivelato, quale sia questa importante confessione. “Che cosa fa paura ad Elisabetta Gregoraci, fuori?” ha domandato. Pierpaolo ha risposto che la showgirl gli ha raccontato della preoccupazione per il figlio. Alfonso Signorini ha poi parlato con la diretta interessata che ha confessato che nei messaggi in codice parlava di loro due, della loro vicinanza. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per capire come evolverà la situazione.

