GF Vip, Elisabetta Gregoraci finalmente svela il suo segreto: cosa nasconde la showgirl, protagonista della quinta edizione del reality show?

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella attualmente in onda del GF Vip. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show. E, tra le protagonista assolute di questa edizione, c’è senza dubbio lei, Elisabetta Gregoraci. È la prima volta che la showgirl calabrese si mette in gioco in un reality show e ha deciso di farlo proprio nella Casa più spiata della tv. A quanto pare, però, la bellissima conduttrice di Battiti Live non ha raccontato proprio tutto… Prima i dubbi su un ipotetico fidanzato fuori dalla casa, poi i messaggi ‘in codice’ con Pierpaolo Pretelli. Ma cosa nasconde davvero la Gregoraci? Scopriamo di più.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci finalmente svela il suo segreto: cosa accadrà durante la puntata di questa sera

Elisabetta Gregoraci ha un segreto che non può confessare all’interno della Casa? Molti indizi fanno pensare di si. Più volte, durante le chiacchierate con Pierpaolo, Elisabetta ha lasciato intendere di non poter svelare alcune cose della sua vita private, di cui gli avrebbe parlato una volta fuori dalla Casa. Ma, proprio la scorsa notte, la Gregoraci ha comunicato con l’ex velino attraverso ‘ un codice’ particolare: scrivendo le lettere sulla mano. Un gesto che non è sfuggito ai fan, anche perché violerebbe il regolamento del GF, che non ammette la volontà di nascondere discorsi al pubblico. Ma tutti, ora, si chiedono: cosa ha davvero da nascondere la Gregoraci? Si tratta della sua vita privata? Ebbene, i social del Grande Fratello hanno appena risposto, in parte, alla curiosità dei fan:

Proprio così, durante la puntata di questa sera, 26 ottobre, pare proprio che Elisabetta svelerà il suo segreto! O, almeno, Alfonso Signorini farà di tutto per scoprire cosa c’è dietro i silenzi della bellissima showgirl. Che riguardi la sua vita sentimentale? Non ci resta che attendere la diretta per scoprire cosa accadrà e come la prenderà Pierpaolo, che alla Gregoraci si è legato moltissimo. La showgirl, inoltre, è una delle nominate di qiesta serata, dopo essere risultata la meno votata all’ultimo televoto. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!