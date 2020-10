Scoppia di nuovo la lite tra le due concorrenti del GF VIP: tra le coinquiline del reality non scorre buon sangue, ecco cosa è successo in diretta.

E’ iniziata una nuova puntata del GF VIP questa sera, 26 ottobre. Prima di cominciare con la puntata vera e propria, Alfonso Signorini ha dato una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Subito dopo l’apertura, il conduttore ha annunciato che questa sera saltano gli ingressi dei tre nuovi concorrenti. Pochi minuti prima che iniziasse la diretta, la produzione è venuta a conoscenza di un sospetto caso di Covid in una delle new entry. Chi sarà? Questo non lo sappiamo! Il primo tema affrontato in puntata è stato quello che tira in ballo Mario Balotelli che nell’ultima messa in onda ha usato parole molto criticate dal pubblico e da alcuni coinquilini in casa nei confronti di Dayane Mello. Questa sera si è passati poi al litigio tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando che sembra andare avanti già da un po’: ecco cosa è successo in diretta.

GF VIP, scoppia la lite: è successo di nuovo in diretta

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando continuano a battibeccare durante la diretta di questa sera, 26 ottobre, del GF VIP. Tra le due concorrenti non sembra scorrere buon sangue: in puntata Signorini ha mostrato cosa è accaduto in settimana. Dayane ed Elisabetta hanno spesso dato commenti negativi sul comportamento della Orlando. “Io chiarisco, voi parlate dietro” sono state le parole della showgirl non appena è terminata la clip. “Hai detto un sacco di stupidaggini” ha replicato subito la Gregoraci a cui non è andata giù una frase detta dalla sua coinquilina in confessionale. Stefania alla produzione ha detto: “Non sono una di quelle che non discute con lei perchè ha paura di non essere invitata a Montecarlo“. La discussione è continuata nel salotto della casa di Cinecittà: riusciranno a trovare un punto in comune le due concorrenti del reality?