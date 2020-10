Stefano Bettarini entrerà nella casa del GF VIP e a poche ore dal suo ingresso filtra un’indiscrezione sul web: ritorno di fiamma?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show è entrata nel vivo. Nella puntata di stasera ci saranno nuovi ingressi. Nella casa più spiata d’Italia entreranno Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Per i primi due si tratta di un ritorno: Stefano e Giulia, infatti, sono già stati concorrenti del reality show e torneranno nella casa più spiata d’Italia. Selvaggia, invece, è divenuta famosa dopo la partecipazione a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

GF VIP, ritorno di fiamma per Stefano Bettarini? L’indiscrezione

Stefano Bettarini sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Per lui si tratta di un ritorno, dato che in passato ha già partecipato al reality show di Canale 5. L’ex calciatore pare abbia qualche conto in sospeso con un concorrente del reality show. Stefano, infatti, sembrerebbe avercela con Pierpaolo Pretelli, dato che, in seguito alla partecipazione a Temptation Island, pare che l’ex velino sia stato l’unico ad interessarsi alla sua fidanzata Nicoletta Larini.

Bettarini oggi è legato sentimentalmente alla Larini, ma nella casa potrebbe esserci un ‘pericoloso’ ritorno di fiamma. Nella casa del GF VIP 5, infatti, è presente anche Dayane Mello, ex fiamma di Stefano. I due si sono conosciuti durante una scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, dove la Mello ha partecipato come concorrente, mentre l’ex calciatore era l’inviato del reality show. La loro storia d’amore, però, durò molto poco ed ebbe molti strascichi. I due ex fidanzati avranno modo di chiarirsi nella casa più spiata d’Italia, ma sicuri che tra di loro non possa nascere un ritorno di fiamma? Nicoletta Larini è avvisata.