GF Vip, duro scontro in casa, Guenda Goria contro Enock, volano parole pesantii fra i due.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sembra essere piena di sorprese e colpi di scena inaspettati. La vita all’interno della casa più spiata d’Italia è animata da numerosi scontri tra i concorrenti. Il programma condotto da Alfonso Signorini sembra riuscire a concentrare l’attenzione del pubblico, le vicende che girano intorno ai personaggi in casa sono sempre più avvincenti e impreviste. Dopo le diverse voci di una presunta gravidanza di Adua Del Vesco, che in casa aveva mostrato i suoi dubbi, l’attrice ha voluto chiarire la situazione. Anzi, Alfonso Signorini ha incalzato il momento per chiedere alla ragazza la verità e prontamente Adua ha risposto che non può essere possibile. Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip è giunto in diretta come ospite Mario Balotelli, fratello di Enock. Mario durante l’incontro con il fratello ha lanciato una battuta shock rivolta a Dayane Mello. Parole che certamente non sono passate inosservate, il pubblico si è prontamente schierato contro Balotelli. Nelle ultime ore a tornare sulla questione Guenda Goria, che ha espresso il suo disappunto per quanto successo. A quel punto è accaduto l’inevitabile, un duro scontro tra la ragazza ed Enock.

GF Vip, scontro tra Guenda Goria ed Enock, volano forti parole

Il Grande Fratello Vip è al centro delle polemiche dopo che venerdì ospite in casa Mario Balotelli, quest’ultimo ha pronunciato una battuta inopportuna rivolta a Dayane Mello. Infatti, il Codacons si è rivoltato e ha chiesto la chiusura anticipata del programma. Cosa succederà? Non resta che attendere per capire i movimenti dei prossimi giorni. Proprio nelle ultime ore in casa a tornare sulla questione è stata Guenda Goria che ha espresso il suo malessere per le parole usate da Mario Balotelli, al fratello Enock. A quel punto inevitabile lo scontro fra i due. “L’ho trovata molto pesante”, queste le parole della donna mentre tutti erano a tavola. Enock scosso dalla mossa di Guenda si è alzato ed è andato via.

Gli altri concorrenti hanno cercato di spiegare la situazione al ragazzo, in particolare la contessa ha mosso contro Guenda per aver parlato davanti a tutti, considerato per lei inopportuno. Tommaso Zorzi ha voluto chiarire con Enock, sostenendo di essere comunque in una trasmissione seguita da un vasto pubblico e di non poter far passare messaggi sbagliati fuori dalla casa. Uno scontro che ha accesso gli animi fortemente.

