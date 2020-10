Gf Vip, i social gridano “Fuori Enock”: ciò che ha fatto non è piaciuto; ecco cosa è successo nella Casa più spiata della tv.

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del relaity show più spiato della tv è entrata ormai nel vivo e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Così come le liti! A scontrarsi, ieri sera, sono stati Guenda Goria ed Enock Barwuah: quest’ultimo si è letteralmente infuriato dopo le parole della figlia di Maria Teresa Ruta. A tal punto che gran parte del pubblico si è schierata apertamente contro di lui, creando una vera e propria bufera sui social e chiedendone la squalifica dalla Casa. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e il motivo della lite, scoppiata a tavola.

Gf Vip, i social gridano “Fuori Enock”: ciò che ha fatto durante la lite con Guenda Goria non è piaciuto

“Fuori Enock”, è questo uno degli hashtag in tendenza su Twitter nelle ultime ore. Parliamo del concorrente del Grande Fratello Vip 5, che ieri sera ha litigato in maniera piuttosto accesa con Guenda Goria. Il motivo? La richiesta, da parte di Guenda, di dissociarsi dalla frase poco carina pronunciata dal fratello Mario Balotelli, durante la scorsa puntata serale, nei confronti di Dayane Mello. Ma andiamo con ordine. Tommaso Zorzi aveva deciso di animare la serata con il gioco dei ‘padroni e maggiordomi’: attraverso un sorteggio, alcuni vip dovevano soddisfare i desideri di altri, come preparare la cena, massaggiare il viso ecc ecc. Il tutto totalmente ironico, ma, secondo Enock, il gioco avrebbe potuto urtare la sensibilità di qualcuno, ad esempio i collaboratori domestici. È a quel punto che Guenda interviene, chiedendo ad Enock per quale motivo, dato che è così attento alla sensibilità altrui, non si è espresso sulla battuta infelice del fratello, dissociandosene. Ma la reazione di Enock è stata tutt’altro che tranquilla. Il concorrente si è sentito attaccato ingiustamente dalla coinquilina, alla quale si è rivolto con frasi piuttosto forti. Quando Guenda ha ammesso si essersi offesa con le parole di Balotelli, in quanto donna, Enock risponde: “Ma donna che? Ma chi ca*** sei? Sono stato lucido a dirti solo vaff***** e andare in confessionale, altrimenti…”.

La protesta sui social

Frasi che non sono piaciute a tantissimi telespettatori, che hanno invece apprezzato l’intervento di Guenda, volto a difendere la categoria delle donne. E nelle ultime ore, sui social, sono apparsi una valanga di post contro Enock, colpevole, secondo molti, di essersi rivolto in quel modo con Guenda. Eccone alcuni, accompagnati dall’hashtag di cui vi parlavamo:

Insomma, una puntata, quella di stasera, che si preannuncia incandescente! Cosa accadrà nel corso della diretta? Enock sarà ‘punito’ per le parole usate nei confronti di Guenda? Non ci resta che attendere le 21 e 30 per una nuova ricchissima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. E voi, seguirete la diretta?