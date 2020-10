Avete mai visto il padre di Giulia Salemi? Sul suo canale social ufficiale, la modella ha condiviso uno scatto inedito: i dettagli.

Attualmente una delle modelle ed influencer più amate ed apprezzate, Giulia Salemi si appresta a vivere una nuova esperienza televisiva. Seppure abbia già preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la modella italo persiana si accinge ad entrare per la seconda volta all’interno della casa più spiata d’Italia. E così, insieme a Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Paolo Brosio, l’ex compagna di Francesco Monte sarà una delle nuove concorrenti di questa quinta edizione. Ecco, ma cosa occorre sapere su di lei? Ormai, diciamoci la verità, sappiamo ogni cosa. Anche perché, nel corso della sua precedente esperienza al GF, la giovanissima si è fatta apprezzare ampiamente per la sua bellezza, simpatia e il carattere. Piuttosto, conoscete i suoi genitori? Ed, in particolare, suo padre? Di Fariba Tehrani, sua madre, sappiamo tutto. Invece, avete mai visto il suo papà? Ecco, ci ha pensato la diretta interessata. Ecco un vero e proprio scatto inedito.

Giulia Salemi, avete mai visto suo padre? Lo scatto social

Nel corso della sua recente esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha ampiamente parlato dei suoi genitori. Non soltanto di sua madre Fariba, con la quale ha un ottimo rapporto, ma anche di suo padre. I due, purtroppo, si vedono poco perché vivono in due città differenti. Però, quando riescono, tentano sempre di vedersi e di trascorrere un po’ di tempo insieme. Ecco, ma a proposito di questo, voi avete mai visto il suo papà? A mostrarlo al pubblico social è stata la diretta interessata. Un po’ di tempo fa, sul suo canale social ufficiale, la bellissima modella italo persiana ha condiviso un inedito scatto in compagnia di sua padre.

‘Prima foto con il mio papi su Instagram vi presento il Marione Salemi nazionale facciamolo esplodere’, scrive Giulia Salemi a corredo di questo incantevole scatto in compagnia di suo padre. Insomma, la famiglia della modella è stata presentata al completo. Adesso, non ci resta che ammirarla e seguirla nella casa del GF Vip. Noi non vediamo l’ora, voi?

