Giulia Salemi completamente senza trucco: com’è il suo viso al naturale

In alcune sue fotografie Instagram, Giulia Salemi si è mostrata completamente senza trucco: com’è il viso della modella al naturale.

In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza nella casa del Grande Fratello Vip, sono spuntate delle fotografie davvero inedito sul profilo social ufficiale di Giulia Salemi. Sempre molto attiva e, soprattutto, dedita a condividere ogni cosa con i suoi sostenitori, la modella italo persiana non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi ammiratori con degli scatti davvero incantevoli. Non soltanto, infatti, il suo profilo Instagram pullula di scatti in costume da bagno, ma anche di scatti davvero molto semplici. Risalgono, ad esempio, in piena estate questi in cui l’ex concorrente della terza edizione del GF Vip si lascia immortalare completamente senza trucco. Certo, sappiamo benissimo che la modella non ama affatto utilizzare un trucco esagerato o eccessivo. Eppure, in questi diversi scatti, la giovanissima Salemi si lascia immortalare senza alcun velo di trucco. Siete curiosi di vedere com’è il suo viso completamente al naturale? Tranquilli, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come al suo solito, è davvero bellissima.

Giulia Salemi senza trucco: si mostra proprio così con il viso al naturale

Sempre molto attiva sul suo canale social e, soprattutto, sempre dedita a condividere degli scatti fotografici, in piena estate, Giulia Salemi non ha perso occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori come mamma l’ha fatta. A che cosa ci riferiamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: la modella italo persiana si è lasciata immortalare completamente senza trucco. Certo, come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip non l’abbiamo vista, se non per motivi lavorativi, con un trucco abbondante sul suo viso. Eppure, in questi alcuni scatti, l’ex compagna di Francesco Monte si mostra completamente al naturale. Siete curiosi anche voi di vederla? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa, com’è nostro solito fare. Seguiteci, non ve ne pentirete affatto!

La bellezza di una donna, si sa perfettamente, si nota soprattutto quando è al naturale, senza trucco. Con queste foto riproposte in alto, vogliamo sottolineare che la bellezza di Giulia Salemi resta praticamente invariata. Che sia truccata o con il viso completamente al naturale, c’è da ammetterlo: è sempre spettacolare!

Avete mai visto suo padre?

Oltre ad avere uno splendido rapporto con sua madre Fariba, Giulia Salemi ha anche un ottimo rapporto con suo padre. I due, come sottolineato dalla diretta interessata in diverse occasioni, vivono lontani, ma si amano davvero alla follia. A proposito, ma voi l’avete mai visto? Sono identici!

