‘Live’, Barbara D’Urso contro la Marchesa D’Aragona: “Questa è casa mia”, scontro in diretta.

Una nuova puntata di Live Non è La D’Urso è andata in onda ieri, 25 ottobre, condotta dalla bellissima Barbara D’Urso. La conduttrice al timone della trasmissione riesce sempre a portare gli ascolti alle stelle. Nel programma spesso si scontrano in diretta gli ospiti, tra rivelazioni inaspettate e scoop incredibili. Anche la diretta di ieri è stata ricca di imprevisti e di colpi di scena. La D’Urso ha aperto la trasmissione con un momento dedicato alla difficile situazione che il nostro Paese e tutto il resto del mondo sta attraversando, dopo il decreto emanato dal presidente del Consiglio. Sappiamo che da sempre Barbara sostiene gli italiani, andando incontro alle esigenze dei cittadini. Un momento particolare a Live Non è la D’Urso è stato animato dall’intervista a Rita Dalla Chiesa, che ha percorso la sua vita emozionata. Nella parte finale la conduttrice ha rivolto parola alla Marchesa D’Aragona, ma inaspettatamente si è trovata a scontrarsi con quest’ultima: “Questa è casa mia”, ha tuonato Barbara D’Urso. Ecco cos’è successo.

‘Live’, Barbara D’Urso tuona contro la Marchesa D’Aragona: è scontro in diretta

Anche nella puntata andata in onda ieri di Live Non è La D’Urso non potevano certamente mancare i colpi di scena. La trasmissione condotta dalla bellissima Barbara D’Urso riesce come sempre ad intrattenere gli italiani. La diretta di ieri è stata super scoppiettante, in particolare a colpire lo sguardo attento degli italiani lo scontro avvenuto in diretta tra la conduttrice e la Marchesa D’Aragona. Ad un certo punto Barbara si è rivolta a quest’ultima, ma la Marchesa ha prontamente risposto in modo completamente inaspettato. Infatti, la donna ha lamentato il fatto di essere arrivata in trasmissione come opinionista e di non voler parlare della sua vita. Ha sostenuto di essere stata presa di mira quando secondo il suo parere ci sarebbero stati accordi tra il suo agente e la redazione di Live per parlare di altre situazioni.

Barbara non si è lasciata certamente toccare dalle critiche rivolte dalla Marchesa e ha tuonato contro di lei: “Siccome questa trasmissione è mia, decido che questa sera io non parlo più di lei. Questa è casa mia“, queste le parole della D’Urso che hanno trovato il consenso degli ospiti e anche del pubblico. Lo scontro in diretta ha animato la serata, un momento che ha certamente colpito i telespettatori.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui