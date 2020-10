Luca Bizzarri parla del suo passato: “Ho fatto tanti errori”, il retroscena che nessuno conosce.

E’ sicuramente uno dei personaggi più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo, Luca Bizzarri è un comico che certamente ha segnato la generazione degli anni novanta. L’abbiamo conosciuto certamente per la satira creata in coppia con il suo inseparabile amico Paolo Kessissoglu. Insieme i due sono stati per molti anni protagonisti sul piccolo schermo, ricorderemo infatti, la goliardica sitcom italiana Camera Cafè che li ha visti protagonisti. Basata sull’omonimo format originale francese Caméra Cafè, ha avuto un successo incredibile negli anni della sua messa in onda. Nell’ultimo mese il comico si è intrufolato in incognito alla manifestazione dei negazionisti a Roma, e il video è diventato virale. Luca di recente ha scritto un libro in cui ha parlato anche della sua vita, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. In particolare si è soffermato sul suo passato: “Ho fatto tanti errori”, il retroscena che nessuno conosce.

Luca Bizzarri parla del suo passato: il retroscena che nessuno conosce

Luca Bizzari è sicuramente uno dei volti noti della televisione italiana, apparso sul piccolo schermo ha avuto un’incredibile carriera. In coppia con Paolo Kessissoglu, i due insieme hanno animato numerose trasmissione, portando a casa il consenso del pubblico. Un talento il suo incantevole e spumeggiante, un comico che riesce sempre col suo fare schietto e umoristico a lanciare un messaggio importante. In un’intervista al Corriere Della Sera ha parlato del suo libro e inevitabilmente ha raccontato un po’ del suo passato. “Ho fatto tanti errori, ho avuto un’adolescenza inquieta. Ero diventato amico di una persona che vendeva le sigarette di contrabbando, e le vendevo con lui“, ha rivelato il comico al giornale, aggiungendo di essere diventato amico di questo ragazzo. Luca ha anche raccontato di aver passato del tempo senza far nulla, di non aver studiato dai 14 ai 20 anni.

Un retroscena del suo passato che nessuno conosceva, almeno fino a questo momento. La sua adolescenza è stata senza dubbio altalenante, momenti impressi nella mente che appartengono al tempo ormai lontano. Per quanto riguarda la sua vita privata, nota è anche la sua relazione con l’ex velina Ludovica Frasca, nonostante sembrassero una coppia molto solida i sue sono giunti alla rottura.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui