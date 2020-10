Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Lo voglio ricordare così”, il messaggio commovente per il suo amico.

Nella giornata di ieri, 25 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, la scoppiettante trasmissione domenicale condotta dalla bellissima Mara Venier. Nel salotto del programma la conduttrice intervista numerosi ospiti, che intrattengono i telespettatori con rivelazioni inaspettate e tantissime novità. La meravigliosa Mara Venier è sicuramente una delle presentatrici più amate, al timone di Domenica In ha mostrato la sua passionale e brillante personalità ed un talento immenso. La Venier però ha parlato di recente del suo voler abbandonare il programma, per poter trascorrere più tempo possibile con la sua famiglia, e in particolare con il suo amato marito. Nella puntata di ieri molti sono stata gli ospiti in studio, la diretta è iniziata con la presentazione di Ezio Greggio. Il colloquio fra i due è stato molto divertente e spontaneo, simbolo evidente la grande amicizia che intercorre fra Mara ed Ezio. Nella conclusione di Domenica In la Venier si è lasciata andare ed in lacrime ha voluto ricordare il suo amato amico Gianni Dei, scomparso lunedì: “Lo voglio ricordare così”, il messaggio commovente.

Mara Venier in lacrime a Domenica In: il messaggio per Gianni Dei

Ogni domenica come abbiamo già sostenuto la bellissima Mara Venier fa da compagnia agli italiani con la sua spumeggiante trasmissione Domenica In. Nella puntata andata in onda nella giornata di ieri 25 ottobre numerosi sono stati gli ospiti in studio che hanno animato il salotto del seguitissimo programma domenicale. La conduttrice con il suo pieno talento e la sua solare e scoppiettante personalità, riesce sempre a portare gli ascolti alle stelle. Nella diretta di ieri, soffermandoci nella conclusione della puntata, Mara Venier in lacrime ha voluto rivolgere il suo sguardo al caro amico Gianni Dei, scomparso lunedì scorso: “Lo voglio ricordare così”, ha sostenuto la conduttrice.

Gianni Dei, il famoso cantante e attore italiano è venuto a mancare da pochissimo. Una notizia drammatica che ha lasciato un enorme vuoto in tutti i suoi ammiratori ed amici. In particolar modo Mara Venier, che proprio sul suo profilo instangram, lunedì ha annunciato la perdita del suo amato amico: “Lunedì mattina se n’è andato. Gianni è stato il mio amico del cuore per trentacinque anni”, queste le parole della conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime. Un momento che ha lasciato tutti commossi.

