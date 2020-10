Marco D’Amore, chi è la sua fidanzata? Tutti i dettagli su Daniela Maiorana

Marco D’Amore, acclamatissimo attore della serie “Gomorra”, da tempo ha una fidanzata, ma sapete di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Contrariamente al personaggio di Ciro Di Marzio che l’ha reso tanto famoso, nella vita di Marco D’Amore i sentimenti hanno uno spazio importante: ma avete mai visto la sua bellissima fidanzata? Dovete sapere che Marco e Daniela Maiorana (questo il suo nome) si conosciuti per la prima volta da giovanissimi, esattamente ai tempi della scuola, anche se il loro amore è sbocciato qualche anno più tardi. In un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, il bravissimo attore partenopeo ha raccontato che tra loro esiste un equilibrio particolare nonostante lavorino in ambiti del tutto diversi: “Lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato ‘scombussolato’ “, ha raccontato l’attore. Riguardo all’eventualità di contrarre matrimonio, D’Amore ha poi rivelato che per ora sposarsi non è tra le loro priorità.

Daniela Maiorana, tutto sulla fidanzata di Marco D’Amore

Daniela Maiorana non è napoletana, ma catanese: ciò spiega il forte legame che Marco avverte con la Sicilia, che da sempre lo ha interessato a livello letterario e politico, come confessato da lui stesso anni fa a Sicilian Post. Innanzitutto, scommettiamo che non avreste mai immaginato che Daniela è pronipote del fisico Ettore Majorana. Inoltre, fu proprio in Sicilia che avvenne l’esordio dell’attore insieme al grande Tony Servillo. Marco, che gira tutta l’Italia per lavoro, torna spesso a Caserta proprio per stare con la sua fidanzata: “Faccio avanti e indietro da 8 anni”, ha raccontato a Io Donna, “va bene così a entrambi. A Caserta ci sono anche i miei fratelli, Valeria e Giuliano, che lavorano con me. Siamo una piccola azienda familiare. Per ora funziona”. A Vanity Fair, ha poi rivelato che prima di mettersi insieme, lui era in procinto di partire per una tournée di parecchi mesi e che le promise di chiamarla ogni giorno. Lei era scettica su questo, ma da quel momento i due non si sono mai separati.

Una bellissima coppia quella formata da Marco D’Amore e Daniela Maiorana e noi facciamo tanti auguri ad entrambi per il loro splendido amore.

