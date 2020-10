Marracash positivo al Coronavirus: “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid”, l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa.

Anche Marracash è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato proprio lui attraverso il suo profilo Instagram, dove ha postato l’ultima foto scattata prima di contrarre il virus. Un post nel quale il rapper precisa di essere quasi guarito e di sentirsi bene. In poco tempo, la foto è stata invasa dai messaggi di affetto di fan e colleghi.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Marracash positivo al Coronavirus: “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid”, l’annuncio sui social

“Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid”, è la didascalia che Marracash ha allegato all’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Un post nel quale il rapper annuncia di essere positivo al Coronavirus, ma precisa di essere quasi guarito. Date un’occhiata:

Nel messaggio, anche una bella notizia: “Qualcosa in cui credere con Gue Pequeno e Neon con Elisa sono certificati platino da Fimi”, scrive il rapper, al quale in tanti hanno voluto far sentire la loro vicinanza, dopo l’annuncio della positività al Covid. Il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di messaggi d’affetto per il rapper. Che, come si legge nella didascalia al post, ha tranquillizzato tutti: “Tranquilli sto bene e sono quasi guarito”

Anche Gerry Scotti positivo al Covid

Marracash non è stato l’unico , oggi, ad annunciare di essere positivo al Coronavirus sui social. Anche Gerry Scotti lo ha fatto, attraverso un post Instagram in cui ha fatto sapere di essere a casa sotto controllo medico.