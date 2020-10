Selvaggia Roma, la passione per i tatuaggi: il loro significato

Selvaggia Roma ha una passione smisurata per i tatuaggi e ne ha molti sparsi per il corpo: ecco il loro significato

Selvaggia Roma è nata a Roma il 29 ottobre del 1990. Pare che le sue origini siano arabo-cubane. È stata una ballerina e la sua prima apparizione televisiva è stata a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Alessio Lo Passo. Selvaggia, però, raggiunge il successo con la partecipazione al reality show Temptation Island insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Alla fine del programma, Selvaggia e Francesco hanno deciso di lasciarsi dopo una convivenza di cinque anni. In seguito, Selvaggia ha dichiarato di essere tornata insieme al suo ex fidanzato Luca Muccichini. La storia d’amore è durata fino all’estate del 2019. Oggi, oltre ad essere una modella e influencer molto seguita sui social, Selvaggia figura spesso come opinionista nei programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso.

Selvaggia Roma, il significato dei tatuaggi

L’esperienza a Temptation Island ha regalato tantissima visibilità a Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Chiofalo fu una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione. La storia d’amore con Lenticchio – com’era soprannominato l’ex fidanzato – fu seguitissima dai telespettatori di Canale 5. Dopo la fine del programma, ognuno ha preso una propria strada e così anche i fan si sono divisi. C’è chi ha scelto di sostenere Selvaggia, chi invece si è schierato dalla parte di Chiofalo. Nonostante ciò, la romana non ha perso la sua fetta di pubblico e ancora oggi è molto seguita, soprattutto sui social.

Selvaggia Roma ha una passione smisurata per i tatuaggi e ne possiede molti sparsi per tutto il corpo. Sulle braccia ne ha due diversi: un tribale e una scritta in arabo; sulla schiena, invece, presenta la scritta “Per l’eternità”; sul fianco sinistro campeggia la scritta “Tu sei mia, l’involucro puoi mostrarlo a tutti ma la tua anima mi appartiene non scordartelo mai”. La modella ne ha molti altri ancora, ma questi sono sicuramente i più importanti e significativi.